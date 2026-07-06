Ρωσία για δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου από την Κίνα: «Δεν απειλεί κανέναν»

Η Ρωσία υπερασπίζεται τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου, χωρίς πυρηνική γόμωση, που πραγματοποίησε η Κίνα στον Ειρηνικό.

Η εκτόξευση προκάλεσε αντιδράσεις από αρκετές χώρες της περιοχής, με αποτέλεσμα την απάντηση του Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ημερήσιας συνέντευξης Τύπου, δήλωσε ότι: «Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Κίνας να δοκιμάζει τους πυραύλους της…Η Κίνα δεν απειλεί κανέναν στον κόσμο».

Από την πλευρά της, η Αυστραλία χαρακτήρισε «αποσταθεροποιητική για την περιοχή» την εκτόξευση που έγινε μερικές ώρες μετά την υπογραφή από την Αυστραλία και τα Νησιά Φίτζι σημαντικής αμυντικής συμφωνίας.

Τέλος, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ετήσιες ναυτικές ασκήσεις που ξεκίνησαν σήμερα από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας και της Ρωσίας, στα ανοικτά του Τσινγκντάο, στην ανατολική Κίνα, δεν απειλούν «κανένα κράτος της περιοχής».

Ανησυχία στη Γερμανία μετά από αναφορές ότι η Κίνα εκπαιδεύει κρυφά Ρώσους στρατιώτες

Οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας απασχολούν όλο και περισσότερο την επικαιρότητα. Πριν μερικές ημέρες, η Γερμανία κάλεσε σε επείγουσες συνομιλίες τον Κινέζο πρέσβη σχετικά με πληροφορίες ότι η Κίνα εκπαιδεύει Ρώσους στρατιώτες, όπως δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Spiegel.

Στις 20 Μαΐου, η γερμανική εφημερίδα Die Welt είχε δημοσιεύσει, επικαλούμενη απόρρητα έγγραφα ευρωπαϊκών υπηρεσιών, ότι «ο κινεζικός στρατός εκπαίδευσε κρυφά εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες, ορισμένοι από τους οποίους αναπτύχθηκαν αργότερα στην Ουκρανία».

Το γερμανικό υπουργείο χαρακτήρισε τις πληροφορίες «ιδιαίτερα ανησυχητικές», υποστηρίζοντας ότι υποδηλώνουν στήριξη της Ρωσίας από κινεζικούς κρατικούς φορείς και ειδικότερα από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κίνας.

«Οτιδήποτε επιτρέπει στη Ρωσία να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας αποτελεί επίσης απειλή για τη δική μας ασφάλεια», ανέφερε.

Αναστάτωση και στην Πολωνία μετά από αναφορές για πιθανή ρωσική επίθεση

Αναστάτωση επικρατεί και στην Πολωνία. Δημοσίευμα της αγγλικής Telegraph, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, παρουσιάζει το σενάριο μίας ρωσικής επίθεσης στην Πολωνία, προκειμένου να «δοκιμαστεί η αντίδραση του ΝΑΤΟ» απέναντι στη Μόσχα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Die Welt