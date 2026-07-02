Ρωσία: Φέρεται να κατασκόπευε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Βρετανίας και του ΝΑΤΟ με drones για 15 μήνες

Η Ρωσία φέρεται να είχε ενορχηστρώσει μια εκτεταμένη επιχείρηση παρακολούθησης πυρηνικών εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και στη Βρετανία, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη που, σύμφωνα με ειδικούς, εκτοξεύονταν από πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας.

Τα συμπεράσματα για την τακτική της Ρωσίας περιλαμβάνονται σε νέα ανάλυση του International Institute for Strategic Studies (IISS), ενός ερευνητικού ινστιτούτου με έδρα το Λονδίνο, η οποία ενδέχεται να δίνει απαντήσεις σε ένα μυστήριο που απασχολούσε τις βρετανικές αρχές εδώ και περίπου δύο χρόνια, όταν άγνωστα drones είχαν εντοπιστεί να πετούν πάνω από τέσσερις ευαίσθητες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τότε είχε διαπιστωθεί ότι τα drones φαίνεται να ελέγχονταν σε πραγματικό χρόνο από χειριστές, χωρίς όμως να εντοπιστεί ποτέ το σημείο από το οποίο απογειώνονταν.

🚨BREAKING🚨Vladimir Putin launched drones from his fleet of sanctioned oil tankers to spy on nuclear weapons in Britain, intelligence experts have claimed.



The drones “exploited numerous gaps” in Nato air defences during a “sustained” 15-month campaign by the Kremlin, according… — Tom Cotterill (@TomCotterillX) July 2, 2026

Ρωσία: Με πλοία του σκιώδους στόλου η παρακολούθηση

Οι ερευνητές του IISS κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το φορτηγό πλοίο HAV Dolphin, το οποίο επανδρωνόταν από Ρώσους ναυτικούς, βρισκόταν ελλιμενισμένο κοντά στο Χαλ την περίοδο των περιστατικών. Παράλληλα, το δεξαμενόπλοιο Seasons 1 εντοπίστηκε στη Βόρεια Θάλασσα, κοντά στις ακτές του Έσσεξ.

Παρακολουθώντας τις κινήσεις του HAV Dolphin, οι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι «εξαιρετικά πιθανό» η Ρωσία να διεξήγαγε συντονισμένη εκστρατεία με drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση, η επιχείρηση είχε ως στόχο πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

JUST IN: 🇷🇺🇬🇧 Russia's shadow fleet of sanctioned oil tankers launched drones to gain intelligence on nuclear weapons in UK. pic.twitter.com/1hnf66eNYn — BRICS News (@BRICSinfo) July 2, 2026

Πώς κατέληξαν στο συμπέρασμα για τη Ρωσία οι ερευνητές

Οι ερευνητές ανέλυσαν συνολικά 144 περιστατικά σε περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες μέσα σε διάστημα 18 μηνών και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών έδρασαν «με σημαντική ατιμωρησία».

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, «η εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη λειτούργησε με σημαντική ατιμωρησία στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, αποτελώντας ταυτόχρονα μια σειρά τακτικών επιτυχιών για το Κρεμλίνο και μια στρατηγική αποτυχία της συμμαχικής αεράμυνας».

Αξίζει να ειπωθεί πως τον Νοέμβριο του 2024, μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εντοπιστεί πάνω από αεροπορικές βάσεις της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας, Lakenheath και RAF Mildenhall στο Σάφολκ, τη RAF Fairford στο Γκλόστερσιρ και τη RAF Feltwell στο Νόρφολκ.

Εκείνη την περίοδο, τέσσερα στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας βρίσκονταν στη βάση RAF Fairford στο πλαίσιο αποστολής των ΗΠΑ.

Παράλληλα, τα drones είχαν ακουστεί να πετούν πάνω από τη RAF Lakenheath, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή εγκαταστάσεων που προορίζονταν να φιλοξενήσουν πυρηνικά όπλα.

Η έκθεση του IISS δημοσιεύθηκε αρχικά από τους Times και εκτιμά ότι η επιχείρηση παρακολούθησης αποτελεί μία από τις πιο εκτεταμένες και οργανωμένες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών που αποδίδονται στη Ρωσία εντός του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Independent

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