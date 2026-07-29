Ρωσία: Εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον ιδρυτή του Telegram - Κατηγορείται για «τρομοκρατία»

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι απήγγειλε κατηγορίες και εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, για υποβοήθηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, και ότι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψής του.

Η FSB ανέφερε ότι οι κατηγορίες σχετίζονται με την παράλειψη του Telegram να αφαιρέσει υλικό «που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες και από τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις για την προετοιμασία και τον συντονισμό πράξεων σαμποτάζ και τρομοκρατίας, μαζικών δολοφονιών και επιχειρήσεων κυβερνοαπάτης εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ρωσία εναντίον Telegram

Το Telegram, μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ιδρύθηκε το 2013, δηλώνει ότι έχει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες και χρησιμοποιείται ευρέως και από τις δύο πλευρές του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει προσπαθήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια να περιορίσει τη χρήση του Telegram, προωθώντας τη δική της κρατικά υποστηριζόμενη υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων MAX.

Ο Ντούροφ, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά σήμερα κατέχει διαβατήρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Γαλλίας, ίδρυσε το ρωσικό αντίστοιχο του Facebook, το VKontakte, πριν πουλήσει το υπόλοιπο μερίδιό του το 2014 υπό την πίεση των ρωσικών αρχών.

Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα εναντίον του Ντούροφ λόγω καταγγελιών ότι το Telegram δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει επαρκώς την εγκληματική δραστηριότητα στην πλατφόρμα και δεν συνεργάστηκε επαρκώς με τα αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου. Ο Ντούροφ αρνείται τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP