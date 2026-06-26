Ρωσία: Ετοιμάζει πιθανές στρατιωτικές προκλήσεις σε χώρες της Βαλτικής ή στην Πολωνία, σύμφωνα με πηγές

Δύο χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ προειδοποίησαν ότι η Ρωσία ετοιμάζει μια πιθανή «προκλητική ενέργεια» στις χώρες της Βαλτικής ή στην Πολωνία, σε μια προσπάθεια να δοκιμάσει τη συνοχή της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας.

Δυτικές πηγές φοβούνται επίσης ότι ενδέχεται να διαφαίνεται κίνδυνος στον ορίζοντα, καθώς το Κρεμλίνο δέχεται πιέσεις από την εκστρατεία της Ουκρανίας με επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων κοντά στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Πληροφορίες για στρατιωτικές προκλήσεις της Ρωσίας

Τη Δευτέρα, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Λετονίας δήλωσαν: «Βλέπουμε ενδείξεις ότι η Ρωσία προετοιμάζει στρατιωτικές προκλήσεις εναντίον χωρών της Βαλτικής ή της Πολωνίας». Ωστόσο, αυτό θα απέχει πολύ από μια επίθεση πλήρους κλίμακας.

Μια ανώτερη πολιτική πηγή από ένα δεύτερο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ έκανε παρόμοια δήλωση την περασμένη εβδομάδα. Ανέφερε ότι «συλλέγουμε πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες ο Βλαντίμιρ Πούτιν «σχεδιάζει κάτι εναντίον των χωρών της Βαλτικής».

Ανέφεραν ότι ο Πούτιν ενδέχεται να είναι πρόθυμος να δοκιμάσει τη στήριξη των ΗΠΑ προς ορισμένες από τις μικρότερες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ – την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία – σε μια απελπισμένη προσπάθεια «να ρίξει τα ζάρια», καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει δυσκολίες με την εισβολή της στην Ουκρανία.

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Οι λετονικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι η Ρωσία δεν ήταν σε θέση να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο, αλλά εξέταζε το ενδεχόμενο «υβριδικών επιθέσεων, όπως πυραύλων, drones ή άλλων ενεργειών που αποσκοπούν στο να στείλουν ένα μήνυμα: σταματήστε να υποστηρίζετε την Ουκρανία, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε τα δικά σας προβλήματα».

Αν και οι προειδοποιήσεις φαίνονται να συνδέονται μεταξύ τους, υπήρχαν μόνο περιορισμένες λεπτομέρειες που τις υποστήριζαν, σε αντίθεση με τις αναλυτικές προειδοποιήσεις που είχαν εκδώσει η CIA και η MI6 πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, έρχονται σε μια στιγμή που η προέλαση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει σταματήσει, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το αν το Κρεμλίνο θα στραφεί σε εναλλακτικές στρατηγικές για να σπάσει το αδιέξοδο ή να αλλάξει τη δυναμική υπέρ της.

Ο Κιρ Γκάιλς, εμπειρογνώμονας για τη Ρωσία στο κέντρο μελετών Chatham House, δήλωσε: «Η Μόσχα θα αναζητήσει τρόπους να ανατρέψει την τρέχουσα τάση, μέσω οριζόντιας κλιμάκωσης [εξάπλωσης της σύγκρουσης σε άλλες χώρες] ή αναλαμβάνοντας δράση αλλού. Δεν πρέπει να περιμένουμε ότι η Ρωσία θα ηττηθεί παθητικά».

Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου προκαλούν ανησυχία

Η σχετική αδυναμία της Ρωσίας υπογραμμίστηκε αυτή την εβδομάδα, όταν σταθμοί αναμετάδοσης σημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Λευκορωσία σταμάτησαν να λειτουργούν, αφού η Ουκρανία απείλησε να τους επιτεθεί. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, είχε δώσει στη Λευκορωσία προθεσμία μίας εβδομάδας την περασμένη Παρασκευή, αναφέροντας ότι ο εξοπλισμός αυτός επέτρεπε ρωσικές επιθέσεις κατά της χώρας του.

Ένα κανάλι στο Telegram ανέφερε ότι οι αρχές της Λευκορωσίας δύο περιφερειών της χώρας είχαν ζητήσει από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να αποσυναρμολογήσουν τους αναμεταδότες, καθώς προκαλούσαν παρεμβολές στις περιοχές φωλιάσματος των αγριόκοτων.

Το ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσει την ετήσια σύνοδό του στην Άγκυρα της Τουρκίας αυτό το μήνα, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ προς τη Συμμαχία. Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αισθάνθηκε «απογοητευμένος» από τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι δεν επέτρεψαν στην αμερικανική πολεμική αεροπορία να βομβαρδίσει το Ιράν από αεροδρόμια στις χώρες τους.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία έχουν σημειωθεί αρκετά κύματα ρωσικών δολιοφθορών και προκλητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης εμπρηστικών βομβών σε δέματα της DHL στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και τη Γερμανία το καλοκαίρι του 2024.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, 19 ρωσικά drones-δόλωμα εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, ωθώντας το ΝΑΤΟ να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προσπαθήσει να τα καταρρίψει, ενώ οι κάτοικοι τριών ανατολικών επαρχιών κλήθηκαν να καταφύγουν σε κλειστούς χώρους.

Μια δυτική στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι υπάρχει ανησυχία ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αντιδράσει βίαια αν ο Πούτιν θεωρούσε ότι βρίσκεται υπό πίεση, καθώς ο πόλεμος μεταφέρεται στους ορίζοντες της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. «Δεν μπορώ να πω ψέματα, αυτή είναι μια περίοδος κινδύνου», ανέφεραν.

Με πληροφορίες από Guardian