Ρωσία: Επτά νεκροί σε παραλία έπειτα από επίθεση drone

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (3/8) ότι επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Γκελεντζίκ στη Μαύρη Θάλασσα, σε αυτό που χαρακτήρισε σκόπιμη ουκρανική επίθεση με drone εναντίον αμάχων.

Η Ουκρανία δεν είχε δώσει άμεσα σχόλιο για το περιστατικό. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία υποστηρίζουν ότι δεν στοχοποιούν σκόπιμα αμάχους στον πόλεμο μεγάλης κλίμακας που ξεκίνησε η Μόσχα το 2022.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το Reuters δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι ένα drone να πέφτει σε μια πολυσύχναστη περιοχή παραλίας κοντά στην πόλη Γκελεντζίκ, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη.

🇷🇺🇺🇦 A drone has crashed onto a tourist beach in Gelendzhik, Russia, killing at least 3 and injuring 13.



Gelendzhik is a prominent resort town located on the northeastern coast of the Black Sea, in Russia’s Krasnodar Territory.



The incident occurred during an overnight raid,… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 3, 2026

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Γκελεντζίκ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, χαρακτήρισε το περιστατικό τραγωδία.

«Αυτό που συνέβη σήμερα ήταν μια σκόπιμη επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον του άμαχου πληθυσμού, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με στρατιωτικές υποδομές», δήλωσε ο Κοντρατίεφ σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Σε προηγούμενη ξεχωριστή ανακοίνωσή του, ο Κοντρατίεφ είχε κάνει λόγο για πτώση θραυσμάτων drone, μια διατύπωση που συνήθως υποδηλώνει ότι η ρωσική αεράμυνα έχει καταρρίψει ένα ουκρανικό drone. Δεν ήταν σαφές στην προκειμένη περίπτωση αν η Ρωσία χρησιμοποίησε ηλεκτρονικά αντίμετρα ή άλλες μεθόδους αεράμυνας για να αλλάξει την πορεία του drone πριν αυτό πέσει στην παραλία.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ εννέα άτομα βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγορήθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι δήλωσε πως η Ουκρανία καταφεύγει σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Η Ρωσία τον περασμένο μήνα κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι σκότωσαν 11 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, σε επίθεση εναντίον κατασκήνωσης σε περιοχή της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Η ίδια η Ρωσία έχει επανειλημμένα πλήξει στόχους στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, προκαλώντας τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και καταστρέφοντας μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας. Χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στον πόλεμο, με την πλειονότητά τους να είναι Ουκρανοί που έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιθέσεις.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, κυρίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου και αποθηκών ηλεκτρονικού εμπορίου, σε μια εκστρατεία που, όπως υποστηρίζει, έχει στόχο να κάνει τους Ρώσους να αισθανθούν το κόστος του πολέμου.

Με πληροφορίες από Reuters

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