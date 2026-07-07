Ρωσία: Έκθεση υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποιεί για κίνδυνο τραπεζικής κρίσης λόγω πολέμου

Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μίας τραπεζικής κρίσης βρίσκεται η Ρωσία, καθώς οι τράπεζες της χώρας επωμίζονται ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του κόστους της πολεμικής οικονομίας, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η έκθεση δημοσιοποιείται την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Όσον αφορά στο δισέλιδο έγγραφο για τη Ρωσία, το οποίο συντάχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες για την ενημέρωση Ευρωπαίων αξιωματούχων, εκτιμά ότι οι ρωσικές τράπεζες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε νέες δυτικές κυρώσεις.

«Explosive Situation»: Russischer Bankenbranche droht laut Geheimdienstbericht Krise wegen Ukraine-Krieg https://t.co/zcYBRKG8pT — cash (@cashch) July 6, 2026

Ρωσία: Η Ευρώπη ετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων

Παρότι ο ρωσικός τραπεζικός τομέας έχει μέχρι σήμερα αντέξει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η έκθεση αναφέρει ότι η επιδείνωση της ποιότητας των δανείων και η συνεχώς αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών δημιουργούν έναν «εκρηκτικό» συνδυασμό. Οι προειδοποιήσεις αυτές διατυπώνονται ενώ η ΕΕ ετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο και θα στοχεύει, μεταξύ άλλων, τράπεζες και δίκτυα κρυπτονομισμάτων.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας δεν σχολίασε την έκθεση, αν και το τελευταίο διάστημα έχει υποβαθμίσει δημόσια τους φόβους για μια σοβαρή τραπεζική κρίση.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, το υψηλό κόστος του πολέμου έχει επιβαρύνει τη δημόσια οικονομία, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν να βασίζεται όλο και περισσότερο στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και δανειοληπτών, μεταφέροντας σημαντικούς κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Οικονομίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της οικονομίας, μειώνοντας την εκτίμηση για το ΑΕΠ του 2026 από 1,3% σε 0,4% και για το 2027 από 2,8% σε 1,4%.

Τι αναφέρει η έκθεση για τη Ρωσία

Η έκθεση, με τίτλο «Σημείωμα για την πιθανότητα τραπεζικής κρίσης στη Ρωσία το 2026», αναφέρει ότι οι τράπεζες έχουν πιεστεί να χορηγήσουν επιδοτούμενα δάνεια σε αμυντικές βιομηχανίες, αγοραστές κατοικιών και άλλους δανειολήπτες. Επιπλέον, κρατικά προγράμματα δανειοδότησης, αναδιαρθρώσεις χρεών και κρατικές ενισχύσεις έχουν αποκρύψει την πραγματική έκταση των προβλημάτων.

«Η κατάσταση δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας δυναμικής οικονομίας, η οποία στην πραγματικότητα συγκαλύπτει μια εκρηκτική κατάσταση που θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από ένα ισχυρό οικονομικό σοκ, όπως ένα φιλόδοξο νέο πακέτο κυρώσεων κατά των τραπεζών», αναφέρει χαρακτηριστικά το έγγραφο.

Οι συντάκτες εκτιμούν ότι η αυξημένη χρηματοδότηση αμυντικών επιχειρήσεων, με αφορμή την εισβολή στην Ουκραία, κρατικών περιφερειακών έργων και στεγαστικών δανείων έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 10% των επιχειρηματικών δανείων θεωρείται πλέον «αμφίβολης» είσπραξης, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, ορισμένες μεγάλες τράπεζες κατέγραψαν το 2025 ποσοστό μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων που έφτασε ακόμη και το 15%.

Επιπλέον, περισσότεροι από 500.000 Ρώσοι κήρυξαν πτώχευση μέσα στο 2025, αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν ένα τρίτο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια στιγμή, κρατικά προγράμματα ενθάρρυναν περισσότερους από 13 εκατομμύρια πολίτες να λάβουν ταυτόχρονα τουλάχιστον τρία διαφορετικά δάνεια.

War threatens Russian banking crisis, European intelligence report says https://t.co/FWZU5aWOZo — The Straits Times (@straits_times) July 6, 2026

Καθησυχαστική η Ρωσία για την έκθεση

Από την πλευρά της, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας εμφανίζεται καθησυχαστική με αφορμή την έκδοση της έκθεσης. Ο υποδιοικητής της, Φίλιπ Γκαμπούνια, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι «οι ευπάθειες του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν είναι κρίσιμες», υποστηρίζοντας ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, ενώ το ποσοστό των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων παραμένει σταθερό στο 4%.

Ο αναλυτής της Macro Advisory, Κρις Γουίφερ, εκτιμά πάντως ότι, παρά τη στασιμότητα της ρωσικής οικονομίας, η κυριαρχία του κράτους και οι υψηλές αμυντικές δαπάνες αποτρέπουν προς το παρόν μια άμεση χρηματοπιστωτική κρίση.

«Η Ασία αγνοεί σε μεγάλο βαθμό τις κυρώσεις. Επομένως, η εκτίμηση ότι ένας νέος γύρος κυρώσεων θα οδηγήσει τη Ρωσία σε κρίση είναι μάλλον υπερβολικά αισιόδοξη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι αμυντικές δαπάνες διατηρούν χαμηλή την ανεργία και υψηλούς τους μισθούς.

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις με στόχο να περιορίσει τα έσοδα των ρωσικών τραπεζών, τις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την αμυντική βιομηχανία.

Παρά τις πιέσεις, η Ρωσία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ενώ η Ευρώπη δυσκολεύεται συχνά να επιβάλει αποτελεσματικά τις κυρώσεις, καθώς δεν υπάρχει ενιαίος μηχανισμός εφαρμογής τους, επισημαίνει σχετικά το Reuters.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν χαλαρώσει ορισμένους περιορισμούς, επιτρέποντας προσωρινά τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, αν και η σχετική εξαίρεση έληξε στα μέσα Ιουνίου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξετάζουν πλέον την επιβολή κυρώσεων σε επιπλέον τράπεζες, δίκτυα κρυπτονομισμάτων, την παραγωγή drones, εμπόρους πετρελαίου και διυλιστήρια. Εφόσον εγκριθεί το νέο πακέτο, σχεδόν 90 ακόμη ρωσικές τράπεζες θα προστεθούν στη λίστα των κυρώσεων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περισσότερες από 100, δηλαδή πάνω από τις μισές διεθνώς διασυνδεδεμένες τράπεζες της χώρας.

Καταληκτικά, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα συνεχίσει την προσπάθεια κατάληψης των τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών που διεκδικεί, παρά τις κυρώσεις, ενώ εξέφρασε την προσδοκία ότι οι αμερικανικές διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου θα επανεκκινήσουν μετά την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters