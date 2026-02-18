Ρωσία: Εγκρίθηκε νομοσχέδιο που δίνει στην FSB την εξουσία διακοπής τηλεπικοινωνιών

Η Κρατική Δούμα, η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

(FSB) να υποχρεώνει τους παρόχους να διακόπτουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στη Ρωσία, σε περιπτώσεις που θα εγκρίνονται από την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο τον Νοέμβριο και αυτό υιοθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση στα τέλη Ιανουαρίου.

Το σχέδιο προβλέπει τροποποίηση του νόμου «Περί Επικοινωνιών», ώστε οι πάροχοι να μην φέρουν ευθύνη για διακοπές υπηρεσιών, εφόσον διατάσσονται από την FSB να προχωρήσουν σε διακοπή. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα καθορίσει τις περιπτώσεις υπό τις οποίες η FSB θα αποκτά αυτή την εξουσία.

Κατά την πρώτη ανάγνωση, το νομοσχέδιο προέβλεπε ότι οι πάροχοι θα έπρεπε να διακόπτουν τις επικοινωνίες κατόπιν αιτήματος της FSB, όμως στη δεύτερη ανάγνωση η διατύπωση άλλαξε σε «απαίτηση». Επιπλέον, στην αρχική εκδοχή γινόταν αναφορά σε διακοπή επικοινωνιών αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Στη νέα εκδοχή αναφέρεται ότι οι λόγοι για τη διακοπή θα καθορίζονται από την κυβέρνηση.

Εφόσον ο νόμος υπογραφεί από τον πρόεδρο, θα τεθεί σε ισχύ 10 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.

Με πληροφορίες από TASS