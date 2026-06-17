Ρωσία: Drone από την Ουκρανία χτύπησε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά, λέει η Μόσχα - Η απάντηση του Κιέβου

Η Ρωσία αναφέρει ότι ένα ουκρανικό drone «χτύπησε» λεωφορείο που μετέφερε μια ποδοσφαιρική ομάδα παιδιών από τη Λευκορωσία στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Οι ρωσικές αρχές ισχυρίζονται ότι η επίθεση προήλθε από την Ουκρανία, αλλά το Κίεβο αρνείται ότι διεξήγαγε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το Euronews, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι γυναίκα που συνόδευε την ομάδα έχασε τη ζωή της. Το ρωσικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι επτά άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, τραυματίστηκαν, την ίδια ώρα που η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία για «επίθεση με ουκρανικό drone».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας χαρακτήρισε την επίθεση «άλλη μια τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων» και απαίτησε «εξαντλητικές εξηγήσεις» από το Κίεβο.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρειας Μπριάνσκ, Γιέγκορ Κοβάλτσουκ, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα παιδιά ταξίδευαν από το Γκόμελ, στη νοτιοανατολική Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και την Ουκρανία, προς το Γκελέντζικ, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας.

Drone χτύπησε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στη Ρωσία: Η απάντηση της Ουκρανίας στις κατηγορίες

Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε τους ισχυρισμούς της Μόσχας, ως ψευδείς.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε σε δήλωσή του ότι «κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας δεν χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στην περιφέρεια του Μπριάνσκ».

Για το Κίεβο, πρόκειται για ακόμη μία «προπαγανδιστική πρόκληση που ενορχηστρώθηκε από το Κρεμλίνο».

Η Λευκορωσία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία και τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, είναι στενή σύμμαχος της Ρωσίας. Το Μινσκ διατηρεί τεταμένες σχέσεις με το Κίεβο από τότε που η Μόσχα χρησιμοποίησε το έδαφός της ως ορμητήριο για την πλήρη εισβολή του 2022.

A Belarusian youth football team's bus was struck by a drone in Russia's Bryansk region today, killing a woman and wounding seven people including four children. The bus carrying 44 passengers (28 children) was traveling from Belarus to Russia for a holiday trip. Moscow claims it… pic.twitter.com/77Pdb8YpEU — RB. (@KailashVashi) June 17, 2026

Με πληροφορίες από Euronews