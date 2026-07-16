Ρωσία: Δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξη των συνομιλιών με την Ουκρανία

Η Ρωσία ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, αλλά υποστήριξε ότι παραμένει ανοιχτή στην ιδέα των διαπραγματεύσεων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία εκτιμά την προθυμία της Τουρκίας να βοηθήσει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά ότι επί του παρόντος δεν αναμένονται νέες συνομιλίες.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά την ετοιμότητα των Τούρκων φίλων μας να συνεχίσουν να διευκολύνουν την κίνηση προς την ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης γύρω από την Ουκρανία», είπε σε δημοσιογράφους.

«Είμαστε ευγνώμονες προς την τουρκική πλευρά γι' αυτό. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας, δεν βλέπουμε καμία τέτοια ένδειξη. Μολαταύτα, η ρωσική πλευρά παραμένει σαφώς ανοιχτή απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο», πρόσθεσε.

Στάσιμος ο πόλεμος στην Ουκρανία

Σχεδόν 4,5 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στατικά, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία χτυπούν η μία τις πόλεις και τις βασικές ενεργειακές υποδομές της άλλης και επιτίθενται σε πλοία στη θάλασσα.

Τρεις σύντομοι γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2025, ακολουθούμενοι στις αρχές του τρέχοντος έτους από δύο γύρους στο Άμπου Ντάμπι και έναν στη Γενεύη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αλλά με την Ουάσιγκτον να έχει αποσπαστεί από τον πόλεμο με το Ιράν, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία διακόπηκαν τον Φεβρουάριο.

Η Ρωσία παρακολουθεί τον ανασχηματισμό του Ζελένσκι

Ο Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Κρεμλίνο παρακολουθεί έναν σημαντικό ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά ο διορισμός νέου πρωθυπουργού και υπουργού Άμυνας δεν θα έχει καμία σημασία, εκτός εάν το Κίεβο είναι πρόθυμο να λάβει αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε μια ειρηνευτική διευθέτηση.

Η Ουκρανία ζητά εδώ και καιρό κατάπαυση του πυρός, την οποία η Ρωσία έχει απορρίψει. Η Μόσχα λέει ότι θέλει μια μόνιμη συμφωνία, όχι μια εκεχειρία που, όπως λέει, θα δώσει μια ανάσα στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ