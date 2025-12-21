Ρωσία: «Δεν προετοιμάζεται συνάντηση με Αμερικανούς και Ουκρανούς απεσταλμένους»

Η Ρωσία διέψευσε σήμερα πως «προετοιμάζεται» μια συνάντηση ανάμεσα στους Αμερικανούς, τους Ουκρανούς και τους Ρώσους απεσταλμένους, καθώς ξεχωριστές συνομιλίες διεξάγονται από την Παρασκευή στο Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, για την εξεύρεση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Προς το παρόν κανείς δεν έχει μιλήσει σοβαρά γι'αυτήν την πρωτοβουλία, και αυτή δεν προετοιμάζεται, εξ όσων γνωρίζω» είπε ο διπλωματικός σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσάκοφ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι είναι βέβαιος πως οι πιθανότητες ειρήνευσης στην Ουκρανία δεν βελτιώθηκαν από τις αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις που έκαναν οι Ευρωπαίοι και το Κίεβο.

Ρωσία: Η αναφορά Ζελένσκι στις συνομιλίες

«Δεν πρόκειται για πρόβλεψη», είπε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax: «είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το κείμενο και δεν βελτιώνουν την πιθανότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης».

Αξίζει να ειπωθεί πως χθες, Σάββατο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε πρόταση των Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η πρόταση αφορά μια ενδεχόμενη νέα μορφή ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με τη συμμετοχή Αμερικανών και ενδεχομένως Ευρωπαίων απεσταλμένων.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι το Κίεβο θα λάβει αποφάσεις για τη μορφή των συνομιλιών όταν καταστεί σαφές εάν οι διμερείς επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές -οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου- έχουν θετική εξέλιξη. Παράλληλα, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το ακριβές πλαίσιο που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι θα έχουν ξεχωριστή συνάντηση με εκπροσώπους της Ρωσίας. Και πρότειναν την ακόλουθη δομή, απ’ όσο καταλαβαίνω: Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και, εφόσον υπάρχουν εκπρόσωποι της Ευρώπης, πιθανόν και η Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.