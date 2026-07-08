Ρωσία: Απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ για να στηρίξει την εγχώρια αγόρα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

Η Ρωσία επέβαλε την Τετάρτη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων για τη στήριξη της εγχώριας αγοράς καυσίμων, αφού οι συστηματικές ουκρανικές επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια πετρελαίου προκάλεσαν ελλείψεις βενζίνης και εκτόξευση των τιμών.

Οδηγοί σε πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες ουρές για ανεφοδιασμό, καθώς η εντατικοποίηση των ουκρανικών πληγμάτων στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές περιορίζει την προσφορά ντίζελ και βενζίνης.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής κυβερνητικής σύσκεψης υπό τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων παραμένει σύνθετη και ότι «είναι σαφές πως η παρούσα κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων προκαλεί ανησυχία στο κοινό».

«Σήμερα τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ και αυτό θα καταστήσει δυνατή την αύξηση των προμηθειών προς την εγχώρια αγορά», είπε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα αρχίσει να εισάγει καύσιμα τον Ιούλιο.

Ρωσία: Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία επιχειρεί να πλήξει τη ρωσική οικονομία

Πηγές του κλάδου ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να εισάγει βενζίνη διά θαλάσσης από την Ινδία.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, η οποία αφορά και τους ίδιους τους παραγωγούς του καυσίμου, θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου. Από τους περιορισμούς θα εξαιρεθούν οι παραδόσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προϋπαρχουσών διακρατικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία με τη Μογγολία.

Ο Πούτιν δήλωσε κατά τη σύσκεψη ότι η Ουκρανία επιχειρεί να πλήξει τη ρωσική οικονομία. «Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι επιδιώκει να δημιουργήσει αίσθημα ανησυχίας στην κοινωνία. Όλοι κατανοούμε ότι αυτός ο στόχος είναι ανέφικτος. Η ανθεκτικότητα του ρωσικού ενεργειακού συστήματος είναι πολύ υψηλή από τις υψηλότερες στον κόσμο», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις της σε ρωσικές εγκαταστάσεις καυσίμων αποσκοπούν στον περιορισμό της ικανότητας της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο και στην άσκηση πίεσης προς τη Μόσχα ώστε να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τα ευρωπαϊκά περιθώρια κέρδους αναφοράς για το ντίζελ εκτινάχθηκαν σε ιστορικό υψηλό, στα 60,17 δολάρια ανά βαρέλι, μετά την ανακοίνωση της ρωσικής απαγόρευσης εξαγωγών.

Ρωσία: Η Τουρκία και η Βραζιλία ήταν οι κυρίαρχοι αγοραστές ρωσικού ντίζελ τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο, η Τουρκία και η Βραζιλία ήταν οι κυρίαρχοι αγοραστές ρωσικού ντίζελ, απορροφώντας μαζί τουλάχιστον το ήμισυ των διαθέσιμων φορτίων, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών αποστολών.

Οι ρωσικές εξαγωγές ντίζελ και πετρελαίου διά θαλάσσης είχαν ήδη καταγράψει απότομη πτώση τον Ιούνιο, υποχωρώντας κατά 39% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σε περίπου 1,8 εκατ. μετρικούς τόνους, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψαν μείωση 46% από τα 3,35 εκατ. τόνους του ίδιου μήνα πέρυσι.

«Στην ουσία, η Ρωσία είχε ήδη επιβάλει απαγόρευση εξαγωγών, έστω και χωρίς να τη χαρακτηρίζει έτσι. Τον Ιούνιο οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 400.000 βαρέλια ημερησίως και ο Ιούλιος φαίνεται πως θα κινηθεί ακόμη χαμηλότερα», δήλωσε ευρωπαϊκή εμπορική πηγή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι ρωσικές εξαγωγές ντίζελ διαμορφώθηκαν μόλις στα 187.000 βαρέλια ημερησίως το διάστημα 1-8 Ιουλίου, έναντι 535.000 βαρελιών ημερησίως για ολόκληρο τον Ιούλιο του 2025 και 557.000 βαρελιών ημερησίως τον Ιούλιο του 2021, πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πέρα από τους βασικούς αγοραστές, το Μαρόκο, η Αίγυπτος και η Σενεγάλη αναδείχθηκαν επίσης σε σημαντικούς εισαγωγείς ρωσικών φορτίων ντίζελ τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία των αποστολών.

Με πληροφορίες από Reuters