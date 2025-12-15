Ρωσία: «Ανοιχτή» στο ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας

Η Ρωσία εμφανίζεται διατεθειμένη να αποδεχθεί την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέρος μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες στο Βερολίνο.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Associated Press, έχει επιτευχθεί σύγκλιση περίπου στο 90% του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει εκπονήσει η αμερικανική πλευρά, έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των απεσταλμένων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την ομάδα του.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο, καθώς και το ακανθώδες ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, όπου η Μόσχα επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσυρθεί από εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει.

«Υποχώρηση» για τη Ρωσία η ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αποδοχή της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας θα συνιστούσε σημαντική υποχώρηση από τη ρωσική πλευρά, αν και η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν αντιτίθεται στην ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ - σε αντίθεση με τη σθεναρή αντίθεσή της στην ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με δείπνο εργασίας στο οποίο θα συμμετάσχουν Ουκρανοί, Αμερικανοί, Βρετανοί, Γερμανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει εξ αποστάσεως από την Ουάσινγκτον. Νέος γύρος συνομιλιών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι η Ουάσινγκτον έχει αποδεχθεί την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το ακριβές περιεχόμενό τους, τονίζοντας ότι η πρόταση αυτή «δεν θα παραμείνει επ’ αόριστον στο τραπέζι».

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει έτοιμος να εγκαταλείψει την επιδίωξη ένταξης στο ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Παράλληλα, το Κίεβο συνεχίζει να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία.

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «παραμένει ανοιχτός σε μια σοβαρή ειρήνη», αποφεύγοντας ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 150 drones μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ η Μόσχα έκανε λόγο για μαζική κατάρριψη ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ακόμη και πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η έκβαση των συνομιλιών παραμένει αβέβαιη, με τις εγγυήσεις ασφάλειας και το εδαφικό ζήτημα να αποτελούν τους βασικούς «κόφτες» σε μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανίας

Ολοκληρώθηκαν οι πολύωρες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ανακοίνωσε πριν από λίγο το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ακολουθούν οι συναντήσεις του Ζελένσκι με Γερμανούς αξιωματούχους, ενώ είναι άγνωστο εάν στο αποψινό δείπνο με τους Ευρωπαίους εταίρους θα υπάρχει αμερικανική συμμετοχή.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφαν Κορνέλιους, δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί απόψε με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Διευκρίνισε πάντως ότι έχουν προσκληθεί.

Η συζήτηση, ανέφερε ο Κορνέλιους, θα επικεντρωθεί «στο ζήτημα του εδάφους και της ασφάλειας». Ειδικά το ζήτημα της ασφάλειας, πρόσθεσε, «θα καθορίσει τελικά εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά και εάν θα αναζωπυρωθεί ή εάν μια αναζωπύρωση μπορεί να αποτραπεί και να προληφθεί».

Στην ουσία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, αντιθέτως με όσα κυκλοφόρησαν σε ΜΜΕ, η Ουκρανία δεν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο.

Το πρόγραμμα του Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μεταξύ συναντήθηκε νωρίτερα με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος τον υποδέχθηκε αγκαλιάζοντάς τον και λέγοντας «Γεια σου, φίλε μου!».

Αυτή την ώρα βρίσκεται στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος Γιούλια Κλέκνερ και αργότερα θα μεταβεί στην καγκελαρία για συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς.

Στο Βερολίνο εφαρμόζεται ήδη από το Σαββατοκύριακο το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας, με περισσότερους από 3.600 αστυνομικούς να περιφρουρούν την κίνηση των ηγετών που συμμετέχουν στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Εκτεταμένα είναι τα προβλήματα στους δρόμους, καθώς το κέντρο είναι αποκλεισμένο, ενώ καθυστερήσεις και αλλαγές σημειώνονται και στα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς.