Ρωσία: Ανέφερε στις ΗΠΑ ότι δεν δίνει στο Ιράν πληροφορίες για πιθανούς αμερικανικούς στόχους

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι έδωσε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στο Ιράν που περιλαμβάνουν τοποθεσίες αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Την πληροφορία γνωστοποίησε σε συνέντευξή του στο CNBC ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ τόνισε ότι η διάψευση αυτή της Μόσχας έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τι ανέφερε δημοσίευμα για τη Ρωσία

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι η Ρωσία παρείχε στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ.

«Χθες, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο, οι Ρώσοι είπαν ότι δεν έχουν κοινοποιήσει πληροφορίες», είπε ο Γουίτκοφ όταν ρωτήθηκε αν η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι η Μόσχα έχει δώσει πληροφορίες στην Τεχεράνη σχετικά με την τοποθεσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Μπορούμε να βασιστούμε στα λεγόμενά τους. Αλλά το είπαν. Και χθες το πρωί, ανεξάρτητα, ο Τζάρεντ (Κούσνερ) και εγώ είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον (διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι) Ουσάκοφ, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο», ανέφερε ο Γουίτκοφ.

«Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν καλύτερα οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν δίνουν», πληροφορίες οι Ρώσοι στους Ιρανούς, συμπλήρωσε.