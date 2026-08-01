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Ρωσία: 3 νεκροί μετά από έκρηξη στη Μόσχα

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από την πλατεία έχει διακοπεί προσωρινά

The LiFO team
The LiFO team
ΡΩΣΙΑ ΜΟΣΧΑ ΕΚΡΗΞΗ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν από έκρηξη κοντά σε καφέ στην πλατεία Κουντρίνσκαγια στο κέντρο της Μόσχας, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS που επικαλείται το Ρωσικό υπουργείο εσωτερικών.

«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 20:10 κοντά σε θερινό καφέ, αφήνοντας πίσω της τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες διαφόρων βαθμών σοβαρότητας», ανέφερε το γραφείο Τύπου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

Την ίδια ώρα, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από την πλατεία έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ έχουν κλείσει και οι είσοδοι στον κοντινό σταθμό του μετρό

Με πληροφορίες από TASS, aljazeera

Διεθνή

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