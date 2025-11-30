Rosalía: «Η μοναξιά είναι το μάθημά μου σε αυτή τη ζωή»

Η Rosalía μίλησε ανοιχτά για τη δυσκολία της να διαχειριστεί τη μοναξιά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Popcast των New York Times, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Lux.

Η 33χρονη Ισπανίδα τραγουδίστρια είπε ότι παρότι η δουλειά της την αναγκάζει να μετακινείται συνεχώς, η ανάγκη της για σταθερές σχέσεις και ανθρώπινη επαφή παραμένει ισχυρή. «Η μοναξιά είναι το μάθημά μου σε αυτή τη ζωή. Δυσκολεύομαι πραγματικά με το να νιώθω μόνη. Είμαι πολύ κοινωνική, θέλω να έχω γύρω μου τους φίλους και την οικογένειά μου», είπε.

Πρόσθεσε ότι πάντα είχε την τάση να είναι «ρομαντική» και ότι αγαπά τις σταθερές σχέσεις. «Μου αρέσει να έχω έναν σύντροφο και να μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί του. Πάντα θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για αγάπη», σημείωσε.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η φύση της δουλειάς της συχνά την απομακρύνει από την προσωπική της ζωή. «Πάντα βρίσκω τον εαυτό μου σε μια χώρα που δεν είναι η δική μου, επειδή εκεί βρίσκονται οι συνεργάτες μου και εκεί μπορώ να δουλέψω. Ακόμη και μέσα σε μια σχέση, η δημιουργική διαδικασία απαιτεί απομόνωση», είπε.

Η Rosalía μίλησε και για το πώς προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή. «Θέλω να δίνω τα πάντα στον άνθρωπο που έχω δίπλα μου, αλλά η μουσική και η τέχνη είναι απαιτητικές και διεκδικούν όλο τον χώρο», ανέφερε.

Όταν αισθάνεται μόνη, στρέφεται σε μικρές καθημερινές συνήθειες που τη βοηθούν να ηρεμήσει: ακούει Nina Simone, κάνει μπάνιο, τρώει παγωτό, βγαίνει για περπάτημα ή τηλεφωνεί στην αδελφή της.

Η τραγουδίστρια είχε πρόσφατα συνδεθεί με τον ηθοποιό Jeremy Allen White, με τον οποίο θεάθηκε αρκετές φορές το 2023 και το 2024. Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση ήταν τον περασμένο Ιούλιο σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες, ενώ ο White είχε δηλώσει δημόσια ότι η Ροσαλία είναι «η αγαπημένη του Ισπανίδα καλλιτέχνις».

Πριν από αυτή τη σχέση, η Rosalía ήταν αρραβωνιασμένη με τον Πορτορικανό τραγουδιστή Rauw Alejandro, με τον οποίο χώρισαν το καλοκαίρι του 2023.

Με πληροφορίες από People