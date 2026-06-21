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Ροντ Στιούαρτ: Διέκοψε τη συναυλία του μετά από αδιαθεσία - Χρειάστηκε φιάλη οξυγόνου

Ο 81χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε αργότερα στο κοινό ότι παραλίγο να λιποθυμήσει

The LiFO team
The LiFO team
ΡΟΝΤ ΣΤΙΟΥΑΡΤ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Ο Ροντ Στιούαρτ διέκοψε τη συναυλία του την Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε, και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει φιάλη οξυγόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, τις οποίες επικαλείται το περιοδικό People, ο 81χρονος τραγουδιστής βρισκόταν στο Utah First Credit Union Amphitheatre, στην πόλη Γουέστ Βάλεϊ της Γιούτα, όταν άρχισε να δείχνει σημάδια αδιαθεσίας. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Στιούαρτ «έσκυψε από τον πόνο και μέλη του προσωπικού του έφεραν φιάλη οξυγόνου για να τον βοηθήσουν στην αναπνοή του».

Ροντ Στιούαρτ: Παραλίγο να λιποθυμήσει στη σκηνή

Αργότερα, απευθυνόμενος στο κοινό, αποκάλυψε ότι παραλίγο να λιποθυμήσει, χωρίς όμως να χάσει το χιούμορ του, καθώς επιχείρησε να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα με μερικά αστεία.

Παρά την περιπέτεια, ο Ροντ Στιούαρτ ολοκλήρωσε τη συναυλία, ερμηνεύοντας τα υπόλοιπα τραγούδια καθισμένος σε καρέκλα.

Με πληροφορίες από People

 
Διεθνή

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