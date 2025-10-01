Ρόμπι Γουίλιαμς: «Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω Τουρέτ»

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είπε σε πρόσφατη αναφορά του, ότι βιώνει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «εσωτερικό Τουρέτ».

Φιλοξενούμενος στο νέο επεισόδιο του podcast «I’m ADHD! No You’re Not», ο 51χρονος σταρ ανέφερε, ότι είναι κάτι το οποίο ανακάλυψε πρόσφατα και περιέγραψε τον εαυτό του ως «ολυμπιονίκη» στο να το «κρύβει» από τους γύρω του.

Ειδικότερα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανέφερε: «Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω Τουρέτ, αλλά δεν εκδηλώνεται προς τα έξω. Περπατούσα απλώς στον δρόμο προχθές και κατάλαβα ότι αυτές οι παρεμβατικές σκέψεις είναι ένα είδος “εσωτερικού Τουρέτ”».

Διαγνωσμένος με ADHD και έχοντας έρθει αντιμέτωπος με διάφορες εξαρτήσεις, ο Γουίλιαμς μοιράστηκε, ότι πρόσφατα υπεβλήθη «σε ένα τεστ για αυτισμό», το οποίο βγήκε αρνητικό, αλλά αποκάλυψε «αυτιστικά χαρακτηριστικά», όπως το άγχος που προκαλείται όταν απομακρύνεται από τον «ασφαλή» του χώρο, το κρεβάτι του.

Το σύνδρομο Τουρέτ

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), το σύνδρομο Τουρέτ (Tourette’s syndrome) είναι μια νευρολογική πάθηση που χαρακτηρίζεται από:

Ακούσιες, επαναλαμβανόμενες κινήσεις (κινητικά τικ), όπως γρήγορα ανοιγοκλεισίματα ματιών, ανασήκωμα ώμων ή τινάγματα κεφαλιού.

Ακούσιους ήχους (φωνητικά τικ), όπως γρυλίσματα, βήχες, μουρμουρητά ή επαναλαμβανόμενες λέξεις/φράσεις.



Τα τικ εμφανίζονται ξαφνικά και είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Η έντασή τους μπορεί να αυξάνεται σε περιόδους άγχους, ενθουσιασμού ή κούρασης, ενώ συχνά μειώνονται όταν το άτομο είναι συγκεντρωμένο σε μια δραστηριότητα.



Το σύνδρομο συνήθως ξεκινά στην παιδική ηλικία (5–7 ετών) και δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, αλλά υπάρχουν δρόμοι διαχείρισης, όπως:

Συμπεριφορική θεραπεία (π.χ. Habit Reversal Therapy)

Φαρμακευτική αγωγή σε σοβαρές περιπτώσεις.

Υποστηρικτικές θεραπείες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Με πληροφορίες από Independent

