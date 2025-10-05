Ρόμπι Γουίλιαμς: Ακύρωσε τη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη - Ο λόγος

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συναυλία της περιοδείας του «Britpop» «για λόγους δημόσιας ασφάλειας».

Ο 51χρονος Ρόμπι Γουίλιαμς επρόκειτο να εμφανιστεί στη μαρίνα Atakoy στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, αλλά έκανε μια ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο για να ενημερώσει τους θαυμαστές του ότι «λυπάται ιδιαίτερα» που πρέπει να ακυρώσει τη συναυλία.

Ρόμπι Γουίλιαμς: Το μήνυμά του στο Instagram

«Οι δημοτικές αρχές ακύρωσαν την συναυλία, για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα ποτέ να κάνω είναι να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαυμαστών μου. Η ασφάλεια προηγείται» έγραψε χαρακτηριστικά

«Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίζαμε στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά και επιλέξαμε σκόπιμα την πόλη ως την τελευταία συναυλία της περιοδείας Britpop» συνέχισε.

«Το να τερματίσω αυτή την επική σειρά ημερομηνιών μπροστά στους Τούρκους θαυμαστές μου ήταν το όνειρό μου, δεδομένων των στενών δεσμών που έχει η οικογένειά μου με αυτή την υπέροχη χώρα» σχολίασε στη συνέχεια.

Και συμπλήρωσε: «Προς όλους στην Κωνσταντινούπολη που ήθελαν να συμμετάσχουν στα 1,2 εκατομμύρια άτομα που μοιράστηκαν μαζί μας αυτή την εκπληκτική περιοδεία φέτος, λυπάμαι βαθιά. Ανυπομονούσαμε πολύ για αυτή την συναυλία, αλλά η απόφαση να την ακυρώσουμε ήταν πέρα ​​από τον έλεγχό μας».

Η Sun αναφέρει ότι η συναυλία ακυρώθηκε λόγω φόβων για απειλές στην Τουρκία «επειδή υποστηρίζει το Ισραήλ», όπου έχει δώσει συναυλίες στο παρελθόν.

Ρόμπι Γουίλιαμς: Θα παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι παντρεμένος με την Ayda Field Williams και η σύζυγός του τουρκικής καταγωγής με Εβραία μητέρα.

Θα δώσει μια μικρότερη συναυλία με εισιτήριο, στον χώρο του Camden’s Dingwalls στο Λονδίνο την Πέμπτη, παρουσιάζοντας το επερχόμενο άλμπουμ του Britpop, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη ολοκληρωμένα, μαζί με το πρώτο του σόλο LP, «Life Thru A Lens».

Ξεκίνησε την περιοδεία τον Μάιο, εμφανιζόμενος σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Ελσίνκι και η Αθήνα.

Αφού έφυγε από τους Take That το 1995, ο Williams κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, που έφτασε στην κορυφή των charts, το 1997 και έχει επτά singles στο Νο1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 άλμπουμ στο Νο1, επίσης, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα άλμπουμ περιλαμβάνουν τα «I’ve Been Expecting You» (1998), «Sing When You’re Winning» (2000), «Escapology» (2002), «Intensive Care» (2005) και «Rudebox» (2006).

Mε πληροφορίες από Ιndependent