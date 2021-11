Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. και Ματ Ντέιμον στην νέα ταινία του Νόλαν «Oppenheimer»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και ο Ματ Ντέιμον θα πρωταγωνιστήσουν στο επερχόμενο έπος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που θα φέρει την υπογραφή του Κρίστοφερ Νόλαν, «Oppenheimer».

Η ταινία είναι ένα δράμα εποχής για την ανάπτυξη της ατομικής βόμβας.

Δεν είναι γνωστό ακόμα ποιον ρόλο θα υποδυθεί ο κάθε ένας αλλά ο Νόλαν έχει ήδη «στρατολογήσει» τον Cillian Murphy ως J. Robert Oppenheimer και την Emily Blunt ως τη σύζυγό του Katherine.

Ο Oppenheimer, ένας φυσικός που ήταν αναπόσπαστο μέρος του Manhattan Project, είναι γνωστός ως ο πατέρας της ατομικής βόμβας. Αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες της πλοκής της ταινίας παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η ιστορία αναμένεται να δραματοποιήσει τη δημιουργία του πυρηνικού όπλου.

Τη διανομή της ταινίας έχει αναλάβει η Universal Pictures, περιγράφοντας τη νέα καλλιτεχνική δημιουργία του Νόλαν ως ένα «επικό θρίλερ που ωθεί το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου, ο οποίος πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο, προκειμένου να τον σώσει».

Ο προϋπολογισμός της ταινίας ανέρχεται στα 100 εκατ. δολάρια.

Η Universal κέρδισε τα δικαιώματα της ταινίας μετά από έναν έντονο «πόλεμο προσφορών» απέναντι στις Paramount, Sony και Warner Bros.

Επιλέγοντας να συνεργαστεί με τη Universal στην επόμενη μεγάλου μήκους ταινία του, ο Νόλαν διέκοψε την 20ετή του σχέση με τη Warner Bros.

Το «Oppenheimer» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 21 Ιουλίου 2023. Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Νόλαν θα διασκευάσει το σενάριο από το βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» των Kai Bird και Martin J. Sherwin. Η παραγωγή θα ξεκινήσει στις αρχές του 2022.

Με πληροφορίες του Variety/Deadline