Ρώμη: Ζημιές στον εμβληματικό «Elefantino» του Μπερνίνι - Έσπασε χαυλιόδοντάς του

Σπασμένος και πεσμένος στη βάση του, εντοπίστηκε ο αριστερός χαυλιόδοντας του γλυπτού «μικρού ελέφαντα» του Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι, γνωστός και ως «Elefantino», στη Πιάτσα ντε λα Μινέρβα, στο κέντρο της Ρώμης.

Σε σχετική ανακοίνωση προέβησαν και οι αρχές της ιταλικής πρωτεύουσας, οι οποίες γνωστοποίησαν πως αναζητούν τον άγνωστο, ή τους αγνώστους που προκάλεσαν το ατύχημα στον «Elefantino».

Το γλυπτό, γνωστό ως «Elefantino», στηρίζει έναν αρχαίο αιγυπτιακό οβελίσκο και αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα έργα της μπαρόκ γλυπτικής. Η ζημιά εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας και η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της πλατείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για βανδαλισμό ή αν οφείλεται στις εβδομάδες ασυνήθιστα έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την πόλη.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι Giuli εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια, κάνοντας λόγο για «παράλογη πράξη βαρβαρότητας». «Είναι απαράδεκτο να υφίσταται ξανά τόσο σοβαρή ζημιά η καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του έθνους», ανέφερε σε δήλωσή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το γλυπτό γίνεται στόχος φθοράς. Τον Νοέμβριο του 2016 είχε σπάσει, με παρόμοιο τρόπο, η άκρη του ίδιου χαυλιόδοντα, η οποία στη συνέχεια αποκαταστάθηκε.

Το έργο φιλοτεχνήθηκε το 1667 από τον Ercole Ferrata, βασισμένο σε σχέδιο του Μπερνίνι, και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Πάνθεον, ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της Ρώμης.