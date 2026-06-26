Ρώμη: Τα αεροδρόμια απειλούν να αναστείλουν το νέο σύστημα ελέγχου για να αποφύγουν μια «καταστροφή» το καλοκαίρι

Τα αεροδρόμια της Ρώμης θα αναγκαστούν να αναστείλουν τη λειτουργία του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου συνόρων της ΕΕ για τους πολίτες χωρών εκτός ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί μια «καταστροφή» κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών αιχμής του τουρισμού, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης των αεροδρομίων.

Ο Μάρκο Τρονκόνε δήλωσε ότι η δυνατότητα των επιβατών να παρακάμψουν το βιομετρικό σύστημα εισόδου-εξόδου (EES) ήταν ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί το χάος στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εν μέσω προειδοποιήσεων από άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους αεροδρομίων.

Ανησυχίες για τις καλοκαιρινές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Ρώμης

Οι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών, πρέπει να υποβάλλονται σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου κατά την πρώτη τους είσοδο στην ΕΕ, στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος που έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο των συνόρων της Ένωσης.

Το σύστημα εισήχθη για πρώτη φορά τον περασμένο Οκτώβριο και τέθηκε πλήρως σε εφαρμογή στα μέσα Απριλίου, μετά από καθυστερήσεις. Η εφαρμογή του EES καθυστέρησε λόγω τεχνικών προβλημάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές επιβατών ακόμη και πριν από την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών ταξιδιών, με συνέπεια ορισμένοι να χάσουν τις πτήσεις τους.

«Ανησυχούμε πολύ για το καλοκαίρι», δήλωσε ο Τρονκόνε, διευθύνων σύμβουλος της Aeroporti di Roma, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο και το μικρότερο αεροδρόμιο Τσιαμπίνο, στην εφημερίδα Financial Times.

Σε κλίμακα από το ένα έως το δέκα, ο Τρονκόνε ανέφερε ότι η ανησυχία του βρίσκεται πλέον στο «οκτώ ή εννέα». Πρόσθεσε: «Η διαδικασία αποδεικνύεται ασυμβίβαστη με τον κορυφαίο όγκο επιβατών που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Επομένως, ο μόνος τρόπος είναι να χαλαρώσουμε τους ελέγχους. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ολοκληρώσουμε το 100% των εγγραφών».

Οι επιβάτες που έχουν περάσει από το EES στο παρελθόν – και θα έπρεπε να μπορούν να παρακάμψουν τις ουρές – συχνά αναγκάζονται να υποβληθούν εκ νέου στους ελέγχους.

Καθυστερήσεις και ουρές με το νέο σύστημα ελέγχου

Ο Στέφαν Σούλτε, πρόεδρος της ACI Europe, ενός ευρωπαϊκού επαγγελματικού οργανισμού αεροδρομίων, δήλωσε την Τρίτη στο BBC ότι η απόφαση για την αναστολή του συστήματος πρέπει να ληφθεί από τις επιμέρους κυβερνήσεις της ΕΕ και όχι από τα αεροδρόμια. Είπε ότι οι πολιτικοί πρέπει να «σταματήσουν να προσποιούνται… ότι το EES λειτουργεί μια χαρά. Δεν λειτουργεί».

Στις αρχές Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην «ενσωματωμένη ευελιξία» του συστήματος, η οποία θα επέτρεπε την αναστολή ορισμένων λειτουργιών.

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), ένας οργανισμός του κλάδου των αεροπορικών εταιρειών, δήλωσε ότι ο χρόνος αναμονής στις ουρές ενδέχεται να φτάσει τις έξι ώρες σε ορισμένα αεροδρόμια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και ότι ήδη έχουν καταγραφεί χρόνοι αναμονής έως και 3,5 ώρες κατά τις περιόδους αιχμής.

«Δύο μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του, [το σύστημα] προκαλεί μεγάλες ουρές, χαμένες πτήσεις και αυξανόμενη ανησυχία σε ολόκληρο τον ταξιδιωτικό κλάδο», ανέφερε η IATA την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ούκου Σάρεκαννο, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνόρων Frontex, δήλωσε σε εκδήλωση του κλάδου στο Λονδίνο αυτό το μήνα ότι η κατάσταση ενδέχεται να μην «σταθεροποιηθεί» για δύο χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian