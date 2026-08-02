Ρώμη: Η ανακαινισμένη πλατεία των 14 εκατ. ευρώ που δεν άντεξε στον καύσωνα

Η Piazza Risorgimento, μία από τις πιο γνωστές πλατείες της Ρώμης, σε μικρή απόσταση από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σχεδιάστηκε για να αποτελέσει έναν χώρο δροσιάς και ξεκούρασης για κατοίκους και εκατομμύρια επισκέπτες.

Αντί όμως για καταπράσινο καταφύγιο, σήμερα -περισσότερο- φαίνεται να είναι εγκαταλελειμμένο, καθώς τα δέντρα έχουν ξεραθεί, τα φυτά να έχουν καεί από τη ζέστη, ενώ τα παγκάκια είναι τόσο θερμά, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Η ανάπλαση της πλατείας ολοκληρώθηκε το 2024 με τον συνολικό προϋπολογισμό να αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο των έργων για το Αγιο Έτος του Βατικανού. Περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για τη φύτευση δέντρων και φυτών, τη δημιουργία σιντριβανιών, την τοποθέτηση νέων καθιστικών και την απομάκρυνση τμημάτων του ασφαλτοστρωμένου εδάφους, ώστε να ενισχυθεί το πράσινο και να μειωθεί η θερμοκρασία. Ωστόσο, οι πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα, σε συνδυασμό με ανεπαρκές σύστημα άρδευσης, είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της νέας φύτευσης να καταστραφεί μέσα σε λίγους μήνες.

The new trees meant to provide much-needed shade in Rome's Piazza Risorgimento were burnt to a crisp. Benches in dark plastic and wood were searingly hot. Several of the large flower pots had been gutted of their foliage entirely. The bushes lining the entrance were a burnt… pic.twitter.com/Bez0cXIQ82 — CNN Weather (@CNNweather) July 31, 2026

Η παραδοχή των δημοτικών αρχών στη Ρώμη

Η δημοτική αρχή της Ρώμης έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αντικαταστήσει τα ξερά δέντρα και θα αναβαθμίσει το σύστημα ποτίσματος, ενώ μέρος της κατεστραμμένης βλάστησης έχει ήδη απομακρυνθεί. Ο επικεφαλής του Γραφείου Κλίματος του δήμου, Εντοάρντο Ζανκίνι, παραδέχθηκε ότι η επιλογή των ειδών που φυτεύτηκαν δεν ήταν η καταλληλότερη για τις νέες κλιματικές συνθήκες.

«Μαθαίνουμε συνεχώς πώς να προσαρμοζόμαστε στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Πρέπει να σκεφτόμαστε ποιοι βρίσκονται στην πόλη τις πιο ζεστές ημέρες του χρόνου. Οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι κάτοικοι και οι τουρίστες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετά τη δημοσιοποίηση εικόνων από την κατάσταση της πλατείας, η αντιδήμαρχος αρμόδια για το Περιβάλλον, Σαμπρίνα Αλφόνσι, επισκέφθηκε το σημείο και δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ποτίζει προσωπικά τα νέα φυτά με λάστιχο κήπου. Αναγνώρισε ότι ορισμένα από αυτά δυσκολεύτηκαν να επιβιώσουν εξαιτίας του εξαιρετικά έντονου καύσωνα των τελευταίων εβδομάδων, υποστηρίζοντας πάντως ότι πλέον βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά πολιτικών αντιπάλων που ασκούν κριτική για την κατάσταση της πλατείας, σημειώνοντας πως πολλοί από αυτούς αμφισβητούσαν μέχρι πρόσφατα ακόμη και την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής.

Dead trees and searing-hot benches: Rome’s multimillion-dollar cooling piazza shows the challenges of brutal heat…https://t.co/qFKoOLiLpo pic.twitter.com/7fAc8NJrA9 — CarloMaria Grassi (@CMGrassi) August 1, 2026

Πώς αντιμετωπίζει τον καύσωνα η Ρώμη

Η περίπτωση της Piazza Risorgimento αποτυπώνει, κατά το CNN, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις ολοένα και πιο ακραίες θερμοκρασίες.

Οι παρατεταμμένοι καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη αναγκάζουν δήμους και κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τον τρόπο σχεδιασμού των δημόσιων χώρων, επενδύοντας σε περισσότερο πράσινο, σημεία με σκιά, και υποδομές που μειώνουν τη θερμική επιβάρυνση των κατοίκων.

Στη Ρώμη, για παράδειγμα, η αντιμετώπιση της ζέστης αποτελεί πλέον μία από τις βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Η πόλη σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία για τη δημιουργία περισσότερων «δροσερών καταφυγίων», με στόχο να προστατεύσει κυρίως τους πιο ευάλωτους πολίτες, αλλά και τους εκατομμύρια επισκέπτες που καταφθάνουν κάθε χρόνο.

Καθώς μόλις το 56% των ιταλικών νοικοκυριών διαθέτει κάποιο σύστημα κλιματισμού, ο δήμος προσπαθεί να δημιουργήσει εναλλακτικές λύσεις. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται δωρεάν προβολές σε κλιματιζόμενους κινηματογράφους κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, αλλά και η ανάπτυξη εκατοντάδων σύγχρονων «σπιτιών νερού», όπου κάτοικοι και τουρίστες μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν κρύο, ανθρακούχο ή μη, πόσιμο νερό και να φορτίσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν τη σύγχρονη εκδοχή των ιστορικών «nasoni», των περίπου 2.500 δημόσιων βρυσών που λειτουργούν στη Ρώμη από τον 19ο αιώνα.

Η αλλαγή της καθημερινότητας είναι ήδη εμφανής. Πολλοί τουρίστες επιλέγουν να επισκέπτονται τα αξιοθέατα νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, ενώ μνημεία όπως το Πάνθεον και το Κολοσσαίο έχουν επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας τους έως τις 11 το βράδυ, ώστε να περιοριστεί η έκθεση των επισκεπτών στον έντονο ήλιο.

Παράλληλα, η πόλη προχωρά στην αντικατάσταση ασφαλτοστρωμένων επιφανειών με πιο ανακλαστικά και διαπερατά υλικά, φυτεύει χιλιάδες νέα δέντρα στις πιο θερμές συνοικίες και δημιουργεί νέους κλιματιζόμενους δημόσιους χώρους. Ορισμένες φιλόδοξες ιδέες, όπως η εγκατάσταση ενός γιγαντιαίου βιοκλιματικού «δέντρου» στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, εγκαταλείφθηκαν λόγω υψηλού κόστους και αντιδράσεων για λόγους αισθητικής.

Με πληροφορίες από CNN

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