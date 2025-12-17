Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταφέρει 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Chelsea σε ταμείο για την Ουκρανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εκδώσει επίσημες οδηγίες για τη μεταφορά 2,5 δισ. λιρών, από τα έσοδα της πώλησης της Chelsea από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, σε ανθρωπιστικούς σκοπούς στην Ουκρανία, καλώντας τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία να δεσμεύσει τα χρήματα, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι τα κεφάλαια του Ρώσου ολιγάρχη, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μετατραπούν σε ένα νέο ίδρυμα για την Ουκρανία και ότι η έκδοση άδειας για τη μεταφορά των χρημάτων είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει ο Αμπράμοβιτς για να συμμορφωθεί πριν κινηθούν νομικές διαδικασίες.

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος πούλησε τη βρετανική ποδοσφαιρική ομάδα το 2022, υπό την πίεση της βρετανικής κυβέρνησης, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στον Αμπράμοβιτς είχε χορηγηθεί άδεια από τη βρετανική κυβέρνηση για την πώληση της Chelsea, υπό την προϋπόθεση ότι τα χρήματα θα διατίθεντο για τη στήριξη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. Τα έσοδα κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος ελέγχεται από την εταιρεία του, Fordstam.

Έκτοτε, τα χρήματα έχουν παγώσει, λόγω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις με τον Αμπράμοβιτς σχετικά με το αν τα κεφάλαια θα πρέπει να διατεθούν αποκλειστικά στην Ουκρανία ή αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και εκτός της χώρας.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα ίδρυμα για τη διάθεση των χρημάτων, με επικεφαλής τον Μάικ Πένροουζ, πρώην διευθυντή της Unicef UK.

Υπουργοί τόνισαν ότι εδώ και χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με τον Αμπράμοβιτς και για τη συνεργασία του στη μεταφορά των κεφαλαίων. Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματα.

Με πληροφορίες από Guardian