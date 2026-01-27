Ρολόι της Αποκάλυψης: Στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα - Προειδοποιούν επιστήμονες

Οι δείκτες του Ρολογιού της Αποκάλυψης μετακινήθηκαν σήμερα πιο κοντά από ποτέ στα μεσάνυχτα, το συμβολικό όριο της πλανητικής καταστροφής.

Το Bulletin of the Atomic Scientists όρισε την ώρα στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, τέσσερα δευτερόλεπτα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, επικαλούμενο τους αυξανόμενους κινδύνους από τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική κρίση και την παραπληροφόρηση.

Η ανακοίνωση έρχεται έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περίοδο κατά την οποία -όπως σημειώνουν οι επιστήμονες- η διεθνής τάξη έχει αποσταθεροποιηθεί, με μονομερείς ενέργειες και αποχωρήσεις των ΗΠΑ από διεθνείς οργανισμούς.

Ρολόι της Αποκάλυψης: Πώς ελήφθη η απόφαση για τη μετακίνησή του

Σε δελτίο Τύπου, η ομάδα τονίζει ότι η Ρωσία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και άλλες μεγάλες δυνάμεις έχουν γίνει «ολοένα και πιο επιθετικές, εχθρικές και εθνικιστικές». Η απόφαση για τη μετακίνηση του ρολογιού ελήφθη έπειτα από διαβουλεύσεις επιτροπής στην οποία συμμετέχουν οκτώ βραβευμένοι με Νόμπελ.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με κόπο, καταρρέουν, επιταχύνοντας έναν ανταγωνισμό «όπου ο νικητής τα παίρνει όλα» και υπονομεύοντας τη διεθνή συνεργασία που απαιτείται για τη μείωση των κινδύνων του πυρηνικού πολέμου, της κλιματικής αλλαγής, της καταχρηστικής χρήσης βιοτεχνολογιών και των πιθανών απειλών από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για το ενδεχόμενο νέας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών, καθώς η συνθήκη New START για τη μείωση των πυρηνικών όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας λήγει την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο Τραμπ πιέζει για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα δαπανηρού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, του αποκαλούμενου «Χρυσού Θόλου».

Παράλληλα, η επιτροπή επισημαίνει τα επίπεδα-ρεκόρ εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βασικό μοχλό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σημειώνοντας ότι η αμερικανική πολιτική για το κλίμα έχει ανατραπεί ριζικά.

«Ζούμε έναν Αρμαγεδδώνα της πληροφορίας, την κρίση που υποβόσκει σε όλες τις κρίσεις», δήλωσε η Maria Ressa, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2021. «Τροφοδοτείται από μια επιθετική τεχνολογία που μεταδίδει τα ψέματα ταχύτερα από τα γεγονότα και εκμεταλλεύεται τις διαιρέσεις μας».

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δημιουργήθηκε το 1947, στον απόηχο της ανόδου του πυρηνικού κινδύνου και της αντιπαράθεσης του Ψυχρού Πολέμου. Τότε είχε τοποθετηθεί στα επτά λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Έκτοτε, τα κριτήρια διευρύνθηκαν ώστε να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πανδημίες, την κλιματική κρίση και οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Το Bulletin of the Atomic Scientists ιδρύθηκε το 1945 από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και επιστήμονες που εργάστηκαν στο πρόγραμμα κατασκευής της πρώτης ατομικής βόμβας. Κάθε χρόνο, η ομάδα επανεκτιμά τους παγκόσμιους κινδύνους και ορίζει εκ νέου την ώρα του ρολογιού.