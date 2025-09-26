The Rolling Stones: Ισπανικό συγκρότημα τους κατηγορεί για λογοκλοπή

Προβλήματα με τον νόμο αντιμετωπίζουν οι Rolling Stones καθώς το ισπανικό συγκρότημα Angelslang τους κατηγορεί για λογοκλοπή.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Sergio García Fernández, έχει μηνύσει τους Βρετανούς ροκ θρύλους, ισχυριζόμενος ότι χρησιμοποίησαν δύο από τα τραγούδια του για να δημιουργήσουν το τραγούδι «Living in a Ghost Town», ένα σινγκλ που κυκλοφόρησαν το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Ο Sergio García Fernández υπέβαλε την καταγγελία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στο 19ο Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης, υποστηρίζοντας ότι οι Mick Jagger και Keith Richards χρησιμοποίησαν στοιχεία από δύο τραγούδια των Angelslang.

Το «Living in a Ghost Town», ένα κομμάτι blues-rock με επιρροές reggae συνοδευόμενο από βίντεο εμπνευσμένο από την πανδημία, έφτασε στο νούμερο τρία στο Hot Rock & Alternative Songs chart τον Μάιο του 2020. Κατά την κυκλοφορία του, ο Mick Jagger δήλωσε: «Οι Stones ηχογραφούσαν νέο υλικό στο στούντιο πριν από την καραντίνα και υπήρχε ένα τραγούδι που θεωρήσαμε ότι είχε ιδιαίτερη σημασία δεδομένων των συνθηκών που ζούμε. Δουλέψαμε πάνω του σε απομόνωση. Και να το, λέγεται ‘Living in a Ghost Town’, ελπίζω να σας αρέσει».

Ο Keith Richards πρόσθεσε: «Ηχογραφήσαμε το τραγούδι πριν από ένα χρόνο στο Λος Άντζελες για το νέο μας άλμπουμ, ένα πρότζεκτ στο οποίο ακόμα εργαζόμαστε, και μετά τα πράγματα πήραν άλλη τροπή και αποφασίσαμε με τον Mick ότι το τραγούδι έπρεπε να κυκλοφορήσει τώρα. Και να το: ‘Living in a Ghost Town’».

Η μήνυση για λογοκλοπή στην Ισπανία μετά την απόρριψη στις ΗΠΑ

Η υπόθεση είχε αρχικά κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Ορλεάνη, όταν οι δικηγόροι του Sergio García Fernández υποστήριξαν ότι: «Οι κατηγορούμενοι δεν πλήρωσαν ποτέ τον ενάγοντα ούτε ζήτησαν άδεια για τη χρήση των τραγουδιών».

Ωστόσο, ο δικαστής αποφάσισε ότι το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Λουιζιάνα δεν είχε δικαιοδοσία στην υπόθεση του Fernández, σημειώνοντας ότι οι Jagger και Richards είναι Βρετανοί, ο Fernández ζει στην Ισπανία και οι Rolling Stones έχουν εμφανιστεί στη Νέα Ορλεάνη μόνο τέσσερις φορές.

Τώρα, η αγωγή έχει μεταφερθεί στη Μαδρίτη.

Με πληροφορίες από euronews.com