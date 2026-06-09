Rob Reiner: Ο γιος του Nick Reiner ζητά 1,5 εκατ. δολάρια για την υπεράσπισή του

Ο Nick Reiner, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του, του γνωστού σκηνοθέτη Rob Reiner, και της μητέρας του, Michele Reiner, κατέθεσε αίτημα σε δικαστήριο της Καλιφόρνια ζητώντας πρόσβαση σε καταπίστευμα ύψους άνω του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων που είχε δημιουργηθεί στο όνομά του από τους γονείς του.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό People, ο Nick Reiner υποστηρίζει ότι ο διαχειριστής του καταπιστεύματος αρνείται να του αποδεσμεύσει χρήματα, παρότι δικαιούται να τα λάβει βάσει των όρων που είχαν ορίσει οι γονείς του.

«Ο Nick Reiner αγαπούσε τους γονείς του και είναι συντετριμμένος από τον θάνατό τους», αναφέρεται στην αίτηση που κατατέθηκε στις 8 Ιουνίου. «Ωστόσο, τα πραγματικά περιστατικά γύρω από το τι συνέβη ή δεν συνέβη δεν αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης δικαστικής διαμάχης για το καταπίστευμα».

Rob Reiner's son Nick seeks money from trust parents left him for his defense in their killings https://t.co/LboX4Uj6lZ — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 9, 2026

Rob Reiner: Οι γονείς του είχαν δημιουργήσει ξεχωριστά καταπιστεύματα

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Rob και η Michele Reiner, είχαν δημιουργήσει ξεχωριστά καταπιστεύματα για τα παιδιά τους, τον Νικ, τον Τζέικ και τη Ρόμι. Ο σκηνοθέτης είχε, επίσης, υιοθετήσει την Τρέισι, κόρη της πρώτης του συζύγου, της ηθοποιού Πένι Μάρσαλ.

Η αίτηση αναφέρει ότι το 50% του ποσού του καταπιστεύματος έπρεπε να αποδοθεί στον Νικ μόλις συμπλήρωνε το 30ό έτος της ηλικίας του, ενώ το υπόλοιπο προβλεπόταν να καταβληθεί όταν γινόταν 35 ετών.

Σημειώνεται πως ο Nick Reiner είναι σήμερα 32 ετών και, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, δεν έχει λάβει το πρώτο μέρος των χρημάτων που δικαιούται, ενώ δεν έχει ενημερωθεί ούτε για το ακριβές ύψος του καταπιστεύματος, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού σχετικά με τους θανάτους των γονιών του τον Δεκέμβριο του 2025 και έχει δηλώσει αθώος.

Rob Reiner's son makes shock demand for inheritance as he awaits trial in jail for murdering parents https://t.co/sQb7Q1t2vV — Daily Mail (@DailyMail) June 9, 2026

Rob Reiner: Τι υποστηρίζεται στην αίτηση που κατέθεσε ο Nick Reiner

Στην αίτηση υποστηρίζεται ότι, έπειτα από μήνες επικοινωνίας με τον διαχειριστή του καταπιστεύματος, η μοναδική απάντηση που λαμβάνει είναι διάφορες δικαιολογίες και αόριστες ανησυχίες σχετικά με την ικανότητά του να διαχειριστεί τα χρήματα.

Η νομική ομάδα του Nick Reiner, μεταξύ άλλων, ζητά να αποδεσμευτεί άμεσα τουλάχιστον το πρώτο μέρος του ποσού, ώστε να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα υπεράσπισής του αλλά και βασικές καθημερινές ανάγκες μέσα στη φυλακή.

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα, ο 32χρονος κατηγορούμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μέρος των χρημάτων για τον λογαριασμό αγορών που διαθέτουν οι κρατούμενοι στις φυλακές των ΗΠΑ, ώστε να μπορεί να προμηθεύεται βασικά είδη όπως κάλτσες, σαπούνι και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές δεν αποτελούν ζήτημα διακριτικής ευχέρειας του διαχειριστή του καταπιστεύματος: «Το καταπίστευμα δεν δίνει στον διαχειριστή το δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή των χρημάτων με βάση προσωπικές εκτιμήσεις για το πώς θα χρησιμοποιηθούν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η αίτηση σημειώνει επίσης ότι το καταπίστευμα είναι αμετάκλητο και ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανησυχίες για την πνευματική κατάσταση του δικαιούχου, ο διαχειριστής θα μπορούσε μόνο να αλλάξει τον τρόπο καταβολής των χρημάτων και όχι να τα παρακρατήσει.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση που να κρίνει τον Nick Reiner ανίκανο να διαχειριστεί τις υποθέσεις του, ούτε κάποια γνωμάτευση δύο αδειοδοτημένων γιατρών που να καταλήγει σε τέτοιο συμπέρασμα.

«Με δεδομένες τις σημερινές συνθήκες, η άρνηση του διαχειριστή να ικανοποιήσει τα αιτήματά του αποτελεί κατάχρηση διακριτικής ευχέρειας», υποστηρίζουν οι δικηγόροι του.

Με πληροφορίες από People