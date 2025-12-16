Rob και Michele Reiner: Ο γιος τους ευθύνεται για τον θάνατό τους, σύμφωνα με την Αστυνομία

Ο 32χρονος γιος του σκηνοθέτη Rob Reiner και της φωτογράφου Michele Singer Reiner συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του και όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Λος Άντζελες, θεωρείται «υπεύθυνος» για τους δύο θανάτους.

Η δολοφονία των Reiner εξελίσσεται σε μία από τις υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Χόλιγουντ, όπως σχολιάζει ο διεθνής Τύπος.

Rob και Michele Reiner εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ λίγο μετά τις 3:30 μ.μ. της Κυριακής, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες. Ο Nick Reiner τέθηκε υπό κράτηση στις 9:15 το ίδιο βράδυ σε φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Την κράτησή του επιβεβαίωσε η Αστυνομία του Λος Άντζελες με επίσημη ανακοίνωσή της. «Ως αποτέλεσμα της αρχικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι Reiner ήταν θύματα ανθρωποκτονίας. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο Nick Reiner ήταν υπεύθυνος για τον θάνατό τους», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Ο 32χρονος φέρεται να είχε έντονο καβγά με τον πατέρα του σε χριστουγεννιάτικο πάρτι το Σάββατο, στο σπίτι του Conan O’Brien, σύμφωνα με πηγή του CNN. Συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία και κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.



Την υπόθεση χειρίζεται η Διεύθυνση Ληστειών και Ανθρωποκτονιών του τμήματος, ενώ, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί εντός ωρών στο Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες για περαιτέρω εξέταση.

Οι Rob, Michele και Nick Reiner: Όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τον διεθνή Τύπο

Ο 32χρονος γιος του ζεύγους, Nick, υπήρξε τοξικομανής και άστεγος, μεταδίδει το περιοδικό People, επικαλούμενο καλά ενημερωμένες πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας.

Ο Rob Reiner γεννήθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης και ήταν γιος του κωμωδιογράφου και ηθοποιού Καρλ Ράινερ - ευρύτερα γνωστού για τον πολιτικό ακτιβισμό του. Ως ηθοποιός, ο Reiner έγινε γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη τηλεοπτική κωμική σειρά «All in the Family» που προβαλλόταν στις ΗΠΑ από το CBS για εννέα σεζόν (1971-1979). Στη συνέχεια, ακολούθησε μια επιτυχημένη καριέρα ως σκηνοθέτης υπογράφοντας ταινίες όπως «Η Πριγκίπισσα Νύφη», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Στάσου πλάι μου», «Ζήτημα τιμής», «Misery» και «Ο Έρωτας του Προέδρου».

Η σύζυγός του, η Michele, υπήρξε φωτογράφος και η φωτογραφία που είχε τραβήξει του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου «Trump: The Art of the Deal».

Στις προεδρικές εκλογές του 2004 είχε υποστηρίξει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζον Κέρι και είχε εμφανιστεί σε διαφημιστικά που καταφέρονταν εναντίον του απερχόμενου προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου. Ο Rob Reiner είχε επίσης, υποστηρίξει δύο ακόμη προεδρικούς υποψήφιους των Δημοκρατικών, τους Αλ Γκορ και Χίλαρι Κλίντον.

Ο πρώτος του γάμος ήταν με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ, η οποία ήταν επίσης παραγωγός και σκηνοθέτης, ενώ ο δεύτερος γάμος του ήταν με την ηθοποιό Michele Singer με την οποία είχαν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Jake, τον Nick και τη Romy.

Rob Reiner: Από τι φέρεται να πέθανε ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του

Ο υπαρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες Άλαν Χάμιλτον είπε χθες το απόγευμα στους δημοσιογράφους ότι αστυνομικοί του τμήματος που βρίσκονταν σε περιπολία κλήθηκαν στην κατοικία του σκηνοθέτη, όπου ανακάλυψαν δύο σορούς. Αστυνομικοί του τμήματος ληστειών-ανθρωποκτονιών ανέμεναν ένταλμα έρευνας προτού εισέλθουν στην κατοικία για να διενεργήσουν ενδελεχή έρευνα του χώρου, είπε ο Χάμιλτον.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες εξέδωσε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα το απόγευμα χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «προφανή ανθρωποκτονία» παρότι ο Χάμιλτον τόνισε ότι δεν είχε ταυτοποιήσει κάποιον ύποπτο μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Όταν ο Nick Reiner μιλούσε ανοικτά για τις καταχρήσεις - Τι έλεγε για τον πατέρα του Rob Reiner

Ο Nick Reiner, χρήστης ψυχοτρόπων ουσιών και άτομο που «ζει» σε συνθήκες δρόμου, είχε μιλήσει κατά το παρελθόν για τις καταχρήσεις του: «όταν ήμουν εκεί έξω, θα μπορούσα να έχω πεθάνει» είχε δηλώσει το 2016 στο περιοδικό People, αναφερόμενος στην αστεγία: «Είναι καθαρά θέμα τύχης. Ρίχνεις ζάρια και ελπίζεις ότι θα τη γλιτώσεις».

Πάντως, Nick και Rob Reiner είχαν συνεργαστεί κατά το παρελθόν στο φιλμ Being Charlie, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του πρώτου. Τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο ίδιος ο πατέρας του, ενώ το σενάριο έγραψε ο Νικ μαζί με τον Ματ Έλισοφον, τον οποίο είχε γνωρίσει σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Η κυκλοφορία της ταινίας το 2015 σηματοδότησε, κατά κάποιον τρόπο, μια περίοδο δικαίωσης για τον Νικ Ράινερ, ο οποίος από την ηλικία περίπου των 15 ετών μπαινόβγαινε σε κέντρα απεξάρτησης και ζούσε σε συνθήκες δρόμου. Το Being Charlie αφηγείται την ιστορία του κακομαθημένου, εθισμένου στα ναρκωτικά γιου ενός διάσημου ηθοποιού που μετατρέπεται σε πολιτικό υποψήφιο στην Καλιφόρνια. Αν και η ταινία δεν ήταν αυτοβιογραφική, ο Ρομπ Ράινερ είχε δηλώσει ότι η εμπειρία αυτή ενίσχυσε σημαντικά τη σχέση του με τον γιο του.

Nick Reiner: Η ταινία που τον έφερε κοντά με τον πατέρα του

«Με ανάγκασε να δω πιο καθαρά και να κατανοήσω βαθύτερα όλα όσα είχε περάσει ο Nick», είχε πει o Rob σε κοινή συνέντευξή τους στο BUILD, τη ζωντανή διαδικτυακή εκπομπή του YouTube, το 2016. «Και νομίζω ότι τον ανάγκασε κι εκείνον να δει πράγματα που εγώ είχα βιώσει στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».

«Σίγουρα μας έφερε πιο κοντά», είχε δηλώσει τότε ο Ράινερ. Εκείνος και η Μισέλ Ράινερ απέκτησαν μαζί άλλα δύο παιδιά: έναν γιο, τον Τζέικ, και μια κόρη, τη Ρόμι. Στην ίδια συνέντευξη, ο Nick Rainer μίλησε και για τη σχέση του με τον πατέρα του στα παιδικά του χρόνια.

«Δεν δεθήκαμε πολύ», είχε πει, προσθέτοντας ότι η συνεργασία τους στην ταινία τον έκανε να «νιώσει πιο κοντά του». Την περίοδο κυκλοφορίας της ταινίας, ο Nick Reiner είχε δηλώσει ότι είχε επιστρέψει στο Λος Άντζελες και παρέμενε «καθαρός» από τις ουσίες.

«Τώρα είμαι σπίτι εδώ και πολύ καιρό και έχω προσαρμοστεί ξανά στη ζωή στο Λος Άντζελες, και στο να βρίσκομαι κοντά στην οικογένειά μου», είχε πει στο People. «Αλλά υπήρξαν πολλά σκοτεινά χρόνια». Ο Rob Reiner, μεταξύ άλλων, είχε εκφράσει την ελπίδα ότι θα συνεργαστεί ξανά με τον γιο του, ωστόσο ο Nick δεν έγραψε άλλα σενάρια.

«Κάθε φορά που θα παρουσιαζόταν μια ευκαιρία να δουλέψω μαζί του, θα το έκανα», είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης σε συνέντευξή του στο NPR το 2016. «Αλλά καταλαβαίνω και την ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο. Ξέρω πώς είναι αυτό - το έχω ζήσει. Είναι έξυπνος και ταλαντούχος και θα βρει τον δρόμο του».

Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του Nick Reiner δίπλα στον πατέρα του καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, όταν ο σκηνοθέτης φωτογραφήθηκε με την οικογένειά του στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της ταινίας Spinal Tap II: The End Continues.

Με πληροφορίες από CNN, Washington Post, New York Times