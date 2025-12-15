Rob Reiner: «Έχει επηρεάσει γενιές Αμερικανών, ήταν ιδιοφυΐα» - Συντετριμμένοι Ομπάμα και Κάμαλα

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Rob Reiner και η σύζυγός του, Michele, βρέθηκαν νεκροί εντός της οικίας τους στη νότια Καλιφόρνια.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Michele και του Rob Reiner. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή», ανέφερε εκπρόσωπος της οικογένειας Reiner σε ανακοίνωσή του.

Οι αστυνομικοί ανέκριναν ένα μέλος της οικογένειας χθες το βράδυ σχετικά με τους θανάτους, δήλωσε στο CNN μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου που γνωρίζει πτυχές της υπόθεσης, επισημαίνοντας ωστόσο, ότι κανείς δεν έχει ακόμη συλληφθεί ούτε έχει ανακριθεί «ως ύποπτος». Πάντως, στο «κάδρο» των ερευνών των αρχών φαίνεται πως είναι ο γιος του ζευγαριού, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Rob Reiner: «Συντετριμμένοι από τον θάνατο του σκηνοθέτη» Ομπάμα και Κάμαλα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Μισέλ, είναι «συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου, Michele» σε μια ανάρτηση στο X.

«Τα επιτεύγματα του Rob στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μας έδωσαν μερικές από τις πιο αγαπημένες μας ιστορίες στην οθόνη. Αλλά κάτω από όλες τις ιστορίες που παρήγαγε υπήρχε μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων και μια δια βίου δέσμευση να κάνουν αυτή την πίστη πράξη», είπε ο Ομπάμα.

«Μαζί, αυτός και η σύζυγός του είχαν ζωές που ορίζονταν από έναν σκοπό. Θα τους θυμόμαστε για τις αξίες που υπερασπίστηκαν και τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσαν».

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, περιέγραψε το ζευγάρι ως «αγαπητούς της φίλους».

«Το έργο του Rob Reiner έχει επηρεάσει γενιές Αμερικανών. Οι χαρακτήρες και οι διάλογοι που ζωντάνεψε στον κινηματογράφο και την τηλεόραση είναι συνυφασμένα με τον πολιτισμό μας. Ο Rob αγαπούσε τη χώρα μας, νοιαζόταν βαθιά για το μέλλον του έθνους μας και αγωνίστηκε για τη δημοκρατία της Αμερικής», είπε η Χάρις.

«Ο Rob και η σύζυγός του, Michele, αγαπούσαν ο ένας τον άλλον πολύ», είπε. «Ήταν αγαπημένοι φίλοι και ο Νταγκ κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι που μάθαμε για τον θάνατό τους. Οι σκέψεις μας είναι με τους αγαπημένους τους σε αυτή την τραγική στιγμή».

Eπίσης, η Νάνσι Πελόζι χαρακτήρισε «καταστροφική» την είδηση ​​για τη «θανατηφόρα επίθεση» εναντίον του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, Rob Reiner, και της συζύγου του, Michele.

«Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς κάποιον πιο αξιοσημείωτο και εξαιρετικό σε κάθε τομέα και προσπάθεια που έκαναν», δήλωσε η πρώην πρόεδρος της Βουλής σε μια ανάρτηση στο X. «Ο Rob ήταν δημιουργικός, αστείος και αγαπητός. Και σε όλες τις δουλειές τους, η Michele ήταν η απαραίτητη σύντροφός του, το πνευματικό του στήριγμα και μια στοργική σύζυγος».

Η Πελόζι είπε ότι ο Reiner «νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και το απέδειξε αυτό στις πολιτικές του δραστηριότητες», συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξής του στην πρωτοβουλία First 5 για την πρώιμη ανάπτυξη των παιδιών και του ακτιβισμού κατά της Πρότασης 8 της Καλιφόρνια, μιας πρότασης για την απαγόρευση του γάμου ομοφυλοφίλων.

Είπε επίσης ότι ο Reiner ήταν «μια εμβληματική φιγούρα στον κινηματογράφο που μας έκανε να γελάμε, να κλαίμε και να σκεφτόμαστε με τις ταινίες που δημιούργησε».

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε ότι εκείνος και η σύζυγός του, Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ, είναι «συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Rob Reiner και της Michele Singer Reiner».

«Ο Rob ήταν η μεγαλόψυχη ιδιοφυΐα πίσω από τόσες πολλές από τις κλασικές ιστορίες που αγαπάμε, με έργα τόσο ευρείας εμβέλειας. Η απεριόριστη ενσυναίσθησή του έκανε τις ιστορίες του διαχρονικές, διδάσκοντας σε γενιές πώς να βλέπουν την καλοσύνη και τη δικαιοσύνη στους άλλους και ενθαρρύνοντάς μας να ονειρευόμαστε μεγαλύτερα», ανέφερε ο Νιούσομ σε μια δήλωση.

«Αυτή η ενσυναίσθηση επεκτάθηκε πολύ πέρα ​​από τις ταινίες του. Ο Rob ήταν ένας ένθερμος υποστηρικτής των παιδιών και των πολιτικών δικαιωμάτων. Έκανε την Καλιφόρνια ένα καλύτερο μέρος μέσα από τα καλά του έργα. α μείνει στη μνήμη μας για την αξιοσημείωτη φιλμογραφία του και για την εξαιρετική του συμβολή στην ανθρωπότητα», πρόσθεσε.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, χαρακτήρισε τον θάνατο του Rob Reiner «καταστροφική απώλεια για την πόλη και τη χώρα μας», σε ανακοίνωσή της την Κυριακή.

«Η συμβολή του Rob Reiner αντηχεί σε όλη την αμερικανική κουλτούρα και κοινωνία και έχει βελτιώσει αμέτρητες ζωές μέσω του δημιουργικού του έργου και της υπεράσπισής του για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη», δήλωσε η Μπας.

«Γνώριζα τον Rob και τρέφω τεράστιο σεβασμό γι' αυτόν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πρώτους ανταποκριτές που κλήθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν. Η έρευνα συνεχίζεται. Κρατάω στην καρδιά μου όλους όσους αγαπούσαν τον Rob και τη Michele», είπε.

Rob Reiner: «Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση»

Η Ένωση Ηθοποιών Κινηματογράφου, που εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες ηθοποιούς, δημοσιογράφους και ερμηνευτές, απέτισε φόρο τιμής την Κυριακή στον Rob Reiner, τον σκηνοθέτη, ηθοποιό και επί χρόνια μέλος του σωματείου, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

«Ο Rob Reiner είναι μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης», δήλωσε ο πρόεδρος του σωματείου, Σον Άστιν. «Η επίδραση που άσκησε στην αμερικανική κουλτούρα απλά δεν μπορεί να εκτιμηθεί».

Ο Άστιν αναφέρθηκε στις σχεδόν έξι δεκαετίες του Reiner στο σωματείο, προσθέτοντας ότι «θα αποτίσουμε φόρο τιμής. Η απίστευτα μεγάλη λίστα ταινιών θα μείνει στο μυαλό και την καρδιά μας» και εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Reiner καθώς και σε φίλους και συναδέλφους.

«Τόσες πολλές από τις ταινίες και τις ερμηνείες του Reiner με έκαναν να σκεφτώ, με συγκίνησαν και ιδιαίτερα με έκαναν να γελάσω πολύ. Έτσι θα τον θυμάμαι», είπε ο Άστιν.

Με πληροφορίες από CNN