Rob και Michele Reiner: Ποιος είναι ο γιος τους Nick, που συνελήφθη για τη δολοφονία τους

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις εξελίξεις γύρω από τη δολοφονία του βραβευμένου σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Rob Reiner και της συζύγου του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους την Κυριακή.

Τελευταία εξέλιξη της πολύκροτης αυτής υπόθεσης, είναι η σύλληψη του γιου τους Nick Reiner, ο οποίος εντοπίστηκε από τις Αρχές την Κυριακή το βράδυ και έκτοτε κρατείται ως ύποπτος για ανθρωποκτονία.

Ο Rob Reiner απέκτησε δύο γιους και μία κόρη με τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 36 χρόνια. Η μικρότερη κόρη του ζευγαριού, ήταν εκείνη που εντόπισε τις σορούς στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ, όπως επιβεβαίωσαν πηγές στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Σύμφωνα με το CBS News, οι Reiner έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα.

Ο Nick Reiner βρίσκεται υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του την Κυριακή και σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η αστυνομία ανέφερε ότι, μετά την αρχική έρευνα ανθρωποκτονίας στο σπίτι τους, προέκυψε ότι ο γιος τους ήταν υπεύθυνος για τον θάνατό τους.

Θεωρίες σχετικά με πιθανό κίνητρο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συνδέει τον θάνατο του εκλιπόντος σκηνοθέτη με το λεγόμενο Trump Derangement Syndrome, προκαλώντας διακομματικές αντιδράσεις και καταδίκες. Ο πρόεδρος είχε επινοήσει τον όρο για να περιγράψει τους πιο επίμονους και σφοδρούς επικριτές του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί κανένα επίσημο κίνητρο για τις δολοφονίες. Η υπόθεση θα παρουσιαστεί στο Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες σήμερα και οι εισαγγελείς θα αποφασίσουν αν θα ασκηθούν επίσημες διώξεις.

Οι μακροχρόνιοι αγώνες του Nick Reiner με την κατάχρηση ουσιών

Η οικογένεια Reiner είχε μιλήσει ανοιχτά για τους μακροχρόνιους αγώνες του Nick με την κατάχρηση ουσιών και τον εθισμό σε σκληρά ναρκωτικά, ενόψει της κυκλοφορίας της ημι-αυτοβιογραφικής ταινίας του 2015 Being Charlie. Πατέρας και γιος είχαν συνεργαστεί στη συγγραφή και τη σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία αφηγείται την ιστορία ενός εφήβου εθισμένου στα ναρκωτικά και τον δύσκολο δρόμο προς την ανάρρωση.

Ο Rob και η Michele Reiner είχαν δηλώσει ότι ένιωθαν απελπισία κατά τη διάρκεια των δυσκολιών του γιου τους, αλλά όταν εκείνος τους έλεγε ότι κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης δε λειτουργούσε, δεν τον άκουγαν πάντα και εμπιστεύονταν τους επαγγελματίες που τον παρακολουθούσαν. Ο Nick μπαινόβγαινε σε κέντρα αποκατάστασης επί χρόνια και είχε βιώσει ακόμη και την έλλειψη στέγης ως έφηβος.

«Μας επηρέαζαν τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Μας έλεγαν ότι λέει ψέματα, ότι προσπαθεί να μας χειραγωγήσει. Και τους πιστεύαμε», είχε δηλώσει η Michele Reiner στους Los Angeles Times το 2015. «Ακούγαμε εκείνους, ενώ θα έπρεπε να ακούμε τον γιο μας» πρόσθεσε ο Rob.

Η ταινία φαίνεται πως λειτούργησε θεραπευτικά για την οικογένεια. Ο Rob Ράινερ είχε δηλώσει ότι μέχρι την έναρξη των γυρισμάτων η σχέση τους «είχε έρθει πολύ πιο κοντά».

Αντίστοιχα, ο γιος του είχε πει στο Variety ότι η σχέση τους ενδυναμώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν και του άρεσε η συνεργασία με τον πατέρα του, είχε τονίσει ότι ήθελε να είναι ανεξάρτητος και να ολοκληρώσει τα δικά του πρότζεκτ.

Με πληροφορίες από BBC