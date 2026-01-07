Rob και Michele Reiner: Ο δικηγόρος του Nick Reiner αποσύρεται λίγο πριν την απολογία του

Από δημόσιο συνήγορο αναμένεται να εκπροσωπηθεί ο Nick Reiner, γιος του σκηνοθέτη Rob Reiner και Michele Reiner, καθώς ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του, Άλαν Τζάκσον (Alan Jackson) αποσύρθηκε από την υπόθεση, λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη απολογία του.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο Τζάκσον -που είχε παραστεί στην πρώτη εμφάνιση του Ράινερ στο δικαστήριο μετά τη σύλληψή του- δεν θα συνεχίσει την υπεράσπισή του. Την υπόθεση αναλαμβάνει προσωρινά η δημόσια συνήγορος Kimberly Greene.

Ο 32χρονος εμφανίστηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου σε δικαστήριο του Λος Άντζελες με ξυρισμένο κεφάλι και φορώντας μπεζ στολή κράτησης. Ο ίδιος δεν υπέβαλε δήλωση ενοχής ή μη, καθώς ο πρώην δικηγόρος του αποσύρθηκε λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

Nick Reiner: Οι κατηγορίες για τη δολοφονία του Rob και της Michele Reiner

Οι Rob Reiner και Michele Singer Reiner βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι της οικογένειας στις 14 Δεκεμβρίου 2025, με τον Nick Reiner να συλλαμβάνεται περίπου έξι ώρες αργότερα. Ο εισαγγελέας της κομητείας Λος Άντζελες, Nathan Hochman, έχει ανακοινώσει ότι ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, με ειδική επιβαρυντική περίσταση για πολλαπλούς φόνους, καθώς και ειδική κατηγορία χρήσης «επικίνδυνου και φονικού όπλου», όπως μαχαίρι.

Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορίες μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής ή, θεωρητικά, στη θανατική ποινή, αν και -όπως διευκρίνισε ο εισαγγελέας- δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για το αν θα ζητηθεί.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του ζευγαριού είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ πατέρα και γιου σε χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο Conan O’Brien. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη σύγκρουση ως «μεγάλο καβγά», με αποτέλεσμα ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του να αποχωρήσουν πρόωρα από την εκδήλωση.

Λίγες ώρες αργότερα, οι δύο εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ. Την ανακάλυψη έκανε η κόρη τους, Romy Reiner (27 ετών), η οποία -σύμφωνα με δημοσιεύματα- αρχικά δεν είχε αντιληφθεί ότι και η μητέρα της είχε δολοφονηθεί.

Έκκληση της οικογένειας

Τα αδέλφια του κατηγορούμενου, Jake Reiner και Romy Reiner, ζήτησαν με κοινή δήλωση σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας και «να περιοριστεί η εικασία με κατανόηση και ανθρωπιά», τονίζοντας ότι η απώλεια των γονιών τους είναι «αδιανόητα οδυνηρή».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο Χόλιγουντ και αναμένεται να συνεχιστεί με την επόμενη εμφάνιση του Νικ Ράινερ στο δικαστήριο, όπου θα καθοριστεί και το πλαίσιο της υπεράσπισής του από τη δημόσια συνήγορο.

Με πληροφορίες από The People