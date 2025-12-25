Rob και Michele Reiner: Κατέληξαν λίγα λεπτά μετά τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι

Νέες λεπτομέρειες ήρθαν στη δημοσιότητα για τη δολοφονία των Rob και Michele Reiner από τον γιο τους.

Την ώρα που ο κόσμος είναι ακόμη συγκλονισμένος από την είδηση της δολοφονίας του σκηνοθέτη Rob Reiner και της συζύγου του, Michele, από τον γιο τους, Nick Reiner, αποκαλύφθηκαν νέες πληροφορίες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις, τα πιστοποιητικά θανάτου του ζευγαριού έδειξαν ότι πέθανε λίγα λεπτά μετά την επίθεση, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπέφεραν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι σοροί του ζευγαριού εντοπίστηκαν στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου. Τα πιστοποιητικά θανάτου, που δημοσιοποίησε το τμήμα Δημόσιας Υγείας του Λος Άντζελες, αναφέρουν ότι το σώμα του Rob βρέθηκε στις 15:45 και της Michele στις 15:46.

Η αιτία θανάτου σημειώνεται ως «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο», με την περίσταση να χαρακτηρίζεται «ανθρωποκτονία με μαχαίρι από τρίτο πρόσωπο».

Η κόρη τους ανακάλυψε πρώτα το σώμα του πατέρα της, ενώ αργότερα οι αρχές βρήκαν και τη Michele. Λίγες ώρες μετά, ο Nick Reiner συνελήφθη στο Λος Άντζελες και κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης ή τη θανατική ποινή.

Υπενθυμίζεται πως στις αναφορές αποκαλύφθηκε ότι ο Nick Reiner αντιμετώπιζε πρόσφατα προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σχιζοφρένειας, και κρατείται σε απομόνωση με μέτρα πρόληψης αυτοκτονίας.

Με πληροφορίες από inquisitr.com