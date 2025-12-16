Rob και Michele Reiner: Η στιγμή που η αστυνομία συλλαμβάνει τον γιο τους για τη δολοφονία τους

Στη δημοσιότητα ήρθαν στιγμιότυπα, από τη στιγμή της σύλληψης του γιου του Rob και της Michele Reiner, για τη δολοφονία τους.

Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό του Rob και της Michele Reiner, οι οποίοι έφεραν θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι, στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, συνελήφθη ο γιος του ζευγαριού ως ύποπτος για τη δολοφονία τους.

Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, δείχνουν τον Nick Reiner να είναι ακινητοποιημένος στο έδαφος από έναν αστυνομικό τη στιγμή της σύλληψής του το βράδυ της Κυριακής, ενώ αρκετοί άλλοι παρακολουθούν.

Επιπλέον, φωτογραφίες οι οποίες διαγράφηκαν λίγο μετά τη δημοσίευσή τους, τον έδειχναν να οδηγείται προς το μπροστινό μέρος ενός περιπολικού, φορώντας ένα μπουφάν με λευκές ρίγες και τζιν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος εντοπίστηκε με τη βοήθεια της Ομάδας Κρούσης των U.S. Marshals, κοντά σε σταθμό μετρό περίπου 15 μίλια μακριά από το σπίτι των γονιών του, με πηγές να δηλώνουν στο ABC News ότι βρισκόταν κοντά στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Συνελήφθη με κατηγορίες για ανθρωποκτονία και σύμφωνα με τις πληροφορίες κρατείται αυτή τη στιγμή χωρίς δυνατότητα εγγύησης και τελεί υπό επιτήρηση αυτοκτονικού κινδύνου.