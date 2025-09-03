Ρητορική μίσους ή ελευθερία του λόγου; - Τι επιτρέπεται και τι όχι να γράφεις στα social media

Η σύλληψη του Βρετανού σεναριογράφου Γκρέιαμ Λάινχαν, συνδημιουργού της κωμικής σειράς «Father Ted», αναζωπύρωσε τη διαμάχη στο Ηνωμένο Βασίλειο για το τι επιτρέπεται και τι όχι να λέγεται στο διαδίκτυο.

Ο Λάινχαν, που υπογράφει επίσης τις σειρές «Black Books» και «The IT Crowd», ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου εξαιτίας αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) όπου εξέφραζε τρανσφοβικές απόψεις. Σε μία από αυτές είχε γράψει: «Αν ένας άνδρας που αυτοπροσδιορίζεται ως τρανς βρίσκεται σε χώρο αποκλειστικά για γυναίκες, διαπράττει βίαιη και κακοποιητική πράξη. Κάντε φασαρία, καλέστε την αστυνομία και, αν όλα αποτύχουν, χτυπήστε τον στα γεννητικά όργανα».

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Ο υπουργός Υγείας Ουές Στρίτινγκ δήλωσε στο Sky News ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει «αν η αστυνομία βρίσκει τη σωστή ισορροπία» και τόνισε πως θα προτιμούσε «οι αστυνομικοί να βρίσκονται στον δρόμο παρά να ασχολούνται με αναρτήσεις».

Βρετανία:Τι μπορεί να φέρει κάποιον αντιμέτωπο με τον νόμο

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, είναι παράνομο να δημοσιεύει κανείς περιεχόμενο που υποκινεί φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος, προτρέπει σε βία ή συνιστά παρενόχληση με κίνητρο το μίσος. Οι σχετικές διατάξεις υπήρχαν ήδη από τον Νόμο Δημόσιας Τάξης του 1986, όμως ο Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του 2023 έδωσε στις αρχές πιο σαφείς οδηγίες και διευρυμένες εξουσίες.

Το ζήτημα βρέθηκε στην επικαιρότητα πέρυσι, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ύστερα από τη δολοφονία τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ από τον Άξελ Ρουντακουμπάνα. Εκατοντάδες άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ αυτών και η παιδοκόμος Λούσι Κόνολι. Η ίδια είχε δηλώσει ένοχη για δημοσίευση υλικού που υποκινούσε φυλετικό μίσος, αφού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ είχε γράψει:

«Μαζική απέλαση τώρα, βάλτε φωτιά σε όλα τα ξενοδοχεία που είναι γεμάτα μπάσταρδους για ό,τι με νοιάζει… κι αν αυτό με κάνει ρατσίστρια, ας είναι».

Η Κόνολι αφέθηκε ελεύθερη τον Αύγουστο, έπειτα από εννέα μήνες φυλάκισης.

Εξτρεμισμός και τρομοκρατία

Υπάρχουν ξεχωριστές διατάξεις για αναρτήσεις που συνδέονται με εξτρεμιστικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις. Απαγορεύεται η δημόσια υποστήριξη ομάδων που βρίσκονται στη λίστα των απαγορευμένων, όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, η ακτιβιστική οργάνωση Palestine Action ή η νεοναζιστική National Action.

Τον Ιούνιο, ο 30χρονος Ζακίρ Χουσέιν καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση, επειδή σε αναρτήσεις του μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ εξέφραζε στήριξη στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Παράλληλα δημοσίευε αντισημιτικά σχόλια, μεταξύ των οποίων και επαίνους στον Αδόλφο Χίτλερ.

«Η υπόθεση αυτή δείχνει για άλλη μια φορά ότι θα παρέμβουμε κάθε φορά που λαμβάνουμε πληροφορίες για παράνομο περιεχόμενο στα social media», είχε δηλώσει τότε ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου.

Συκοφαντική δυσφήμηση και λίβελος

Ακόμη και αν δεν πρόκειται για ποινικό αδίκημα, οι αναρτήσεις που βλάπτουν την υπόληψη ενός προσώπου ή ενός οργανισμού με ψευδείς ισχυρισμούς μπορεί να οδηγήσουν σε αγωγές για λίβελο.

Το 2023, ο ηθοποιός και πολιτικός Λόρενς Φοξ υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση 180.000 λιρών (περίπου 207.000 ευρώ), αφού σε ανάρτησή του χαρακτήρισε τον πρώην διαχειριστή της οργάνωσης υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων Stonewall, Σάιμον Μπλέικ, και τον drag καλλιτέχνη Κρίσταλ ως «παιδόφιλους».

Ο ηθοποιός Λόρενς Φοχ / Φωτ: EPA, αρχείου

Η επανάληψη συκοφαντικών ισχυρισμών μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και προσβολή του δικαστηρίου, ιδίως όταν απειλεί να επηρεάσει τη δικαστική διαδικασία. Αυτό ισχύει από τη στιγμή της σύλληψης κάποιου μέχρι και την πιθανή εκδίκαση της υπόθεσης. Η παράβαση αυτή επισύρει ποινή φυλάκισης έως δύο ετών, χρηματικό πρόστιμο ή και τα δύο.

Ο γνωστός ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον καταδικάστηκε το 2023 επειδή παραβίασε δικαστική εντολή του 2021, η οποία του απαγόρευε να επαναλαμβάνει ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον ενός Σύρου πρόσφυγα που είχε κερδίσει αγωγή δυσφήμησης εναντίον του. Ο Ρόμπινσον αποφυλακίστηκε τον Μάιο.

Κατάχρηση προσωπικών εικόνων και υλικό κακοποίησης

Με τον ίδιο νόμο ενισχύθηκαν και οι κανόνες για την κατάχρηση προσωπικών εικόνων. Πράξεις όπως το cyber-flashing (αποστολή ανεπιθύμητων γυμνών φωτογραφιών) και το revenge porn (μοιρασιά ή απειλή κοινοποίησης προσωπικού υλικού χωρίς συναίνεση) έχουν πλέον ποινικές κυρώσεις.

Απαγορεύεται επίσης η διακίνηση περιεχομένου που απεικονίζει ακραία βία ή σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και κάθε μορφή υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM). Η απαγόρευση ισχύει ακόμη κι αν οι εικόνες έχουν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη ή εφαρμογές «nudifying» (απογυμνωτικές εφαρμογές).

Τον Νοέμβριο του 2023, ο 27χρονος Χιου Νέλσον καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξη. Είχε χρησιμοποιήσει πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να μετατρέψει συνηθισμένες φωτογραφίες παιδιών σε εικόνες κακοποίησης, τις οποίες στη συνέχεια πουλούσε στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από Sky News