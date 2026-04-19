Ρίσκο και ευκαιρία: Οι δύο εκεχειρίες που μπορεί να ενισχύσουν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Με δύο εύθραυστες εκεχειρίες σε ισχύ στη Μέση Ανατολή, μία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ και μία μεταξύ Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δημιουργείται ένα νέο, ασταθές αλλά πιθανώς κρίσιμο διπλωματικό σκηνικό.

Παρότι οι συγκρούσεις έχουν υποχωρήσει προσωρινά, η κατάσταση παραμένει γεμάτη κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ και Λίβανο.

Η πρόσφατη 10ήμερη παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο θεωρείται εξέλιξη που εξυπηρετεί πολλαπλές πλευρές.

Το Ιράν τη χαιρέτισε, συνδέοντάς την με την πρόοδο των επαφών του με τις ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «ανοιχτά» για εμπορική ναυσιπλοΐα, στο πλαίσιο της αποκλιμάκωσης.

Για το Ισραήλ, η συμφωνία συνοδεύεται από έντονες εσωτερικές αντιδράσεις, με μέρος της κοινής γνώμης να θεωρεί ότι ενισχύει έμμεσα τη Χεζμπολάχ και, κατ’ επέκταση, το Ιράν.

Από την άλλη πλευρά, αναλυτές σημειώνουν ότι οι απευθείας επαφές Ισραήλ-Λιβάνου και η σταδιακή διπλωματική εμπλοκή του Λιβάνου σε συνομιλίες με τη Δύση, μπορεί να μειώνουν τη γεωπολιτική επιρροή της Τεχεράνης στην περιοχή.





Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, με στόχο μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιορίσει την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Στο τραπέζι βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η περιφερειακή της επιρροή μέσω ένοπλων συμμάχων και ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει περιορισμό της ιρανικής παρουσίας σε οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και οι Χούτι, ενώ το Ιράν δεν δείχνει πρόθυμο να εγκαταλείψει τα εργαλεία επιρροής που διαθέτει στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, η πρόοδος σε πιθανή πυρηνική συμφωνία παραμένει δύσκολη, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν σε βασικά σημεία.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι, παρά τις πρόσφατες εκεχειρίες, η σταθερότητα παραμένει εύθραυστη.

Οι διπλωματικές διεργασίες έχουν ξεκινήσει και φαίνεται να αποκτούν δυναμική, όμως τα βαθιά γεωπολιτικά ζητήματα που χωρίζουν τις εμπλεκόμενες πλευρές καθιστούν το αποτέλεσμα αβέβαιο.

Με πληροφορίες από BBC