Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 50 σοροί σε πλατεία μετά τη φονικότερη επιχείρηση στην ιστορία της πόλης

Το σοκ συνεχίζεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο, μια ημέρα μετά τη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Πολιτείας. Κάτοικοι του Complexo da Penha, στη βόρεια ζώνη της πόλης, μετέφεραν τη νύχτα της Τετάρτης τουλάχιστον 50 πτώματα στην πλατεία Σάο Λούκας, κατά μήκος της Estrada José Rucas — μια από τις κύριες οδούς της περιοχής.

Σύμφωνα με το g1, τα σώματα βρέθηκαν σε δασώδη περιοχή της Vacaria, στην Serra da Misericórdia, όπου συγκεντρώθηκαν οι πιο σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και μέλη του Comando Vermelho (CV). Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως υπάρχουν ακόμη νεκροί στο βουνό, ενώ ακτιβιστές συμμετείχαν στη μεταφορά των σορών προς αναγνώριση.

«Σε 36 χρόνια που ζω στη φαβέλα, έχω δει πολλές επιχειρήσεις και σφαγές, αλλά τίποτα σαν αυτό. Είναι κάτι πρωτοφανές, βίαιο σε αδιανόητο βαθμό», δήλωσε ο ακτιβιστής Raull Santiago, που βοήθησε στη συλλογή των σωμάτων.

Οι αρχές του Ρίο είχαν ανακοινώσει χθες 64 νεκρούς (60 υπόπτους και 4 αστυνομικούς) μετά τη μαζική επιχείρηση στις φαβέλες Alemão και Penha, ωστόσο ο γραμματέας της Στρατιωτικής Αστυνομίας, στρατηγός Marcelo de Menezes Nogueira, διευκρίνισε ότι οι νέες σοροί δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο απολογισμό. Αν επιβεβαιωθεί ότι συνδέονται με τις συγκρούσεις, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να ξεπεράσει τους 100.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη ιατροδικαστική έρευνα για να εξακριβωθεί η προέλευση των σορών και η πιθανή σχέση τους με την επιχείρηση. Η αναγνώριση των θυμάτων θα γίνει στο κτίριο του Detran, δίπλα στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικών Ερευνών (IML), ενώ οι υπόλοιπες νεκροψίες θα μεταφερθούν στο παράρτημα του IML Νιτερόι.

Νωρίτερα, έξι πτώματα μεταφέρθηκαν από κατοίκους με μια λευκή Kombi στο Νοσοκομείο Getúlio Vargas, σε σκηνές που μαρτυρούν το μέγεθος της τραγωδίας και την παντελή απουσία του κράτους από τις φαβέλες που έχουν μετατραπεί σε πεδία μάχης.