Rihanna: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της γυναίκας που πυροβόλησε το σπίτι της

Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Λος Άντζελες σχετικά με το περιστατικό πυροβολισμών, που σημειώθηκε έξω από το σπίτι της Rihanna και του A$AP Rocky, στο Μπέβερλι Χιλς.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD), η 35χρονη Ivanna Lisette Ortiz κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η εγγύηση για την αποφυλάκισή της ορίστηκε στα 10.225.000 δολάρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, όταν η 35χρονη φέρεται να πυροβόλησε αρκετές φορές προς την έπαυλη του ζευγαριού. Μία από τις σφαίρες διαπέρασε τον τοίχο της κατοικίας.

Rihanna: Το χρονικό των πυροβολισμών έξω από το σπίτι της

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό της, ένα λευκό Tesla, το οποίο βρισκόταν παρκαρισμένο απέναντι από το σπίτι, και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε μέσω κλήσης στο 911 και έφτασε στην περιοχή περίπου στις 13:21.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την ύποπτη σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή Sherman Oaks, όπου τη συνέλαβαν. Σύμφωνα με αστυνομική επικοινωνία που επικαλείται η Los Angeles Times, η γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε περίπου δέκα φορές.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, δείχνουν πολλαπλές τρύπες από σφαίρες στην μπροστινή πύλη της κατοικίας. Πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο τύπου AR-15, ωστόσο η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες.

Η Rihanna φέρεται να βρισκόταν στο σπίτι την ώρα των πυροβολισμών, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν ο A$AP Rocky ή τα παιδιά τους ήταν επίσης εκεί. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά: τους γιους RZA (3 ετών) και Riot Rose (2 ετών), καθώς και μια κόρη, τη Rocki, που γεννήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter