Rihanna: Πυροβολισμοί στο σπίτι της στο Λος Άντζελες - Συνελήφθη μία γυναίκα

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σπίτι της Rihanna στο Λος Άντζελες, την ώρα που η pop star βρισκόταν εντός της οικίας.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, μία γυναίκα οδήγησε μέχρι το σπίτι και άρχισε να πυροβολεί με ένα τουφέκι τύπου AR-15 την Κυριακή, όμως κανείς δεν τραυματίστηκε.

Τέσσερις σφαίρες ή θραύσματα χτύπησαν τμήματα της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες. Η γυναίκα που πιστεύεται ότι είναι η δράστιδα συνελήφθη.

Το όνομά της δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Μάικ Μπλαντ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι περισσότερες πληροφορίες για τη γυναίκα, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών κατά τη σύλληψή της, θα δοθούν αργότερα σήμερα.

Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν στις 1:15 μ.μ. στο σπίτι που μένει η τραγουδίστρια με τον σύντροφό της A$AP Rocky, λίγο έξω από το Μπέβερλι Χιλς, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες. Δεν είναι γνωστό αν ο A$AP Rocky ή τα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον δρόμο μπροστά από το σπίτι να έχει αποκλειστεί και ανθρώπους να απομακρύνονται από την ιδιοκτησία.

Με πληροφορίες από NBC News