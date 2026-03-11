Rihanna: H γυναίκα που πυροβόλησε το σπίτι της κινδυνεύει με ισόβια

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει η 35χρονη που άνοιξε πυρ φέρεται προς την έπαυλη της Rihanna και του A$AP Rocky.

Στην κατηγορούμενη για το περιστατικό στο σπίτι της Rihanna, απαγγέλθηκαν συνολικά 14 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων και απόπειρα δολοφονίας, η οποία χαρακτηρίζεται «σκόπιμη, εσκεμμένη και προμελετημένη», σύμφωνα με τη δίωξη.

Επιπλέον, κατηγορείται για 10 επιθέσεις με ημιαυτόματο όπλο και τρεις πυροβολισμούς σε κατοικημένο σπίτι ή τροχόσπιτο. Εάν καταδικαστεί, η ποινή της μπορεί να φτάσει μέχρι ισόβια, με τη δίκη να έχει οριστεί για τις 25 Μαρτίου.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Nathan J. Hochman, τόνισε ότι οι πυροβολισμοί σε κατοικημένη περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι και θέτουν ζωές σε κίνδυνο.

«Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά η απερίσκεπτη αυτή βία δεν θα γίνει ανεκτή. Τέτοιου είδους δράστες θα βρουν τον δρόμο τους στις φυλακές μας», ξεκαθάρισε.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η 35χρονη οδήγησε μπροστά στο σπίτι της Rihanna και πυροβόλησε επανειλημμένα με ημιαυτόματο όπλο. Στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη την ώρα η Rihanna, ο σύντροφός της, ράπερ A$AP Rocky, τα τρία τους παιδιά, η μητέρα της τραγουδίστριας και δύο υπάλληλοι.

Επιπλέον, φέρεται ότι πυροβόλησε και σε διπλανό σπίτι, όπου βρίσκονταν δύο άτομα.

Μετά το περιστατικό, συνελήφθη λίγο αργότερα στο Sherman Oaks. Η εγγύηση ορίστηκε στα 1.875.000 δολάρια. Η κατηγορούμενη είναι κάτοικος Φλόριντα και φέρεται να έχει προηγούμενες συλλήψεις.

Οι αναρτήσεις της στο Facebook δείχνουν ότι είχε αναφερθεί στη Rihanna, ωστόσο δεν είναι σαφές αν υπάρχει προσωπική σχέση μεταξύ τους. Τέλος, πηγές κοντά στο ζευγάρι, ανέφεραν ότι η Rihanna βίωσε το περιστατικό ως «τρομακτικό», αλλά ευτυχώς όλοι στο σπίτι είναι ασφαλείς.

Με πληροφορίες από PEOPLE