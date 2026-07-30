Ρήγμα στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Παρισιού: Οι ΗΠΑ εξετάζουν να απορρίψουν τον νέο Γάλλο πρέσβη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να καθυστερήσουν ή ακόμη και να απορρίψουν την επιλογή του Εμανουέλ Μακρόν για τη θέση του νέου πρέσβη της Γαλλίας στην Ουάσινγκτον, μετά τη δημόσια κριτική που άσκησε το Παρίσι για τις επιδόσεις της αμερικανικής πλευράς στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι πηγές που επικαλείται στο ρεπορτάζ του το Reuters, ανέφεραν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Δύο εξ αυτών ανέφεραν ότι η κριτική που άσκησε η Γαλλία, η οποία διατυπώθηκε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας στον ΟΗΕ, προκάλεσε έντονη οργή σε ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες άλλες πηγές που σημείωσαν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν την εκτόνωση της έντασης με το Παρίσι.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα απογοητευμένες από την ανεύθυνη και ασεβή ρητορική των Γάλλων», δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Θα απαντήσουμε καταλλήλως στα σχόλιά τους».

Πρωτοφανής διπλωματική κίνηση

Μια ενδεχόμενη απόφαση των ΗΠΑ να καθυστερήσουν ή να απορρίψουν τον εκλεκτό του Μακρόν θα συνιστούσε εξαιρετικά σπάνια κίνηση στα διπλωματικά χρονικά, ικανή να μεγαλώσει το ρήγμα ανάμεσα στους δύο συμμάχους, οι οποίοι πρόσφατα ήρθαν σε σύγκρουση για τους δασμούς και τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει ήδη καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για τον Ορελιέν Λεσεβαλιε, πρώην σύμβουλο του Ελιζέ και νυν διευθυντή του γραφείου του υπουργού Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προκειμένου να αναλάβει τη γαλλική πρεσβεία στην αμερικανική πρωτεύουσα. Η Γαλλία ευελπιστούσε ότι ο Λεσεβαλιέ θα αναλάμβανε τα καθήκοντά του έως τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, η διαδικασία συνάντησε εμπόδια μετά από ανάρτηση της γαλλικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ στην πλατφόρμα X.

Στην εν λόγω ανάρτηση το Σάββατο, η γαλλική πλευρά επέκρινε την Ουάσινγκτον επειδή υπερψήφισε, μαζί με τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και επτά ακόμη χώρες, πρόταση κατά της ανανέωσης της θητείας του Φόλκερ Τουρκ, επικεφαλής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Ο Τουρκ ασκεί έντονη κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ παράλληλα έχει ζητήσει τη διενέργεια ερευνών για θανάτους μεταναστών που βρίσκονταν υπό αμερικανική κράτηση.

«Οι ΗΠΑ αποτελούσαν άλλοτε φάρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι πια», έγραψε η γαλλική αντιπροσωπεία. «Ο κόσμος δεν τις ακούει πλέον».

The US used to be a beacon of human rights. Not anymore. Today, it stands alongside North Korea, Nicaragua, Mali & Russia, isolated. And the world no longer listens to it.#AmericaAlone https://t.co/GLNMsYEH9n pic.twitter.com/UTVvljTMeO — France ONU Genève 🇫🇷🇺🇳 (@FranceONUGeneve) July 25, 2026

Η ανάρτηση έχει έγκριση από υψηλότερα κλιμάκια

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι η ανάρτηση είχε εγκριθεί μέσω των επίσημων διπλωματικών διαύλων, απορρίπτοντας τα σενάρια που απέδιδαν το σχόλιο σε πρωτοβουλία κάποιου κατώτερου υπαλλήλου.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω τη Δευτέρα, όταν η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία την ώρα που τοποθετούνταν η Γαλλία, κατηγορώντας τον σύμμαχό της για «ανειλικρινείς εντυπωσιασμούς».

Γάλλος διπλωματικός αξιωματούχος σημείωσε πάντως ότι η στήριξη της Γαλλίας στην ανανέωση της θητείας του Τουρκ «δεν αποκλείει τον στενό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Οι διαφορετικές απόψεις γύρω από μια ψηφοφορία δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την ποιότητα των σχέσεών μας ή την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Με πληροφορίες από Reuters