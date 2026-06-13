Ρήγμα στην Καλιφόρνια βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο πίεσης των τελευταίων 1.000 ετών

Νέα επιστημονική έρευνα για τον σεισμικό κίνδυνο στη Νότια Καλιφόρνια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τεκτονική πίεση που έχει συσσωρευτεί στα μεγάλα ρήγματα του Αγίου Ανδρέα (San Andreas) και του Σαν Χασίντο (San Jacinto) έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 1.000 ετών.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν πως επίκειται άμεσα ένας μεγάλος σεισμός στην περιοχή της Καλιφόρνια, ωστόσο υπογραμμίζουν ότι η περιοχή διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα ισχυρό και καταστροφικό σεισμικό γεγονός στο μέλλον.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης στη Μανόα και δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Researchers report that tectonic stress on the major San Andreas and San Jacinto fault systems has climbed to its highest levels in a millennium, and in some sections has already surpassed them.

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Ρήγμα στην Καλιφόρνια: Το υπολογιστικό μοντέλο των επιστημόνων

Οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα υπολογιστικό μοντέλο που αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο η τεκτονική πίεση συσσωρεύεται και απελευθερώνεται στα δύο μεγάλα ρήγματα της Νότιας Καλιφόρνια. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν στοιχεία από περίπου 1.000 χρόνια σεισμικής ιστορίας, τα οποία ανασυντέθηκαν μέσα από γεωλογικά δεδομένα, όπως χρονολογήσεις με άνθρακα και αναλύσεις δακτυλίων δέντρων.

Με βάση τα αποτελέσματα, η πίεση στο τμήμα Σαν Χασίντο - Μπερναρντίνο έφτασε τα 3,6 μεγαπασκάλ, μονάδα μέτρησης πίεσης που αντιστοιχεί περίπου στην πίεση που δέχεται κάποιος σε βάθος 360 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η επικεφαλής της έρευνας, Λίλιαν Μπούρκχαρντ από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης, εξήγησε ότι αυτό που ανησυχεί τους ειδικούς δεν είναι μόνο το μέγεθος της πίεσης, αλλά η τεράστια έκταση στην οποία αυτή δρα.

«Η πίεση αυτή ασκείται σε ένα τεράστιο γεωλογικό σύστημα. Το ρήγμα εκτείνεται σε δεκάδες χιλιόμετρα μήκους και σε βάθος 10 έως 20 χιλιομέτρων. Όταν αυτό το “κλείδωμα” σπάσει, η ενέργεια που απελευθερώνεται είναι τεράστια, γι' αυτό και οι σεισμοί που προκαλούνται μπορεί να είναι τόσο ισχυροί», δήλωσε στο Euronews.

#UHohana researchers find Southern CA’s San Andreas & San Jacinto faults are at 1,000-year stress highs. The Cajon Pass could allow a joint rupture of both, threatening millions near LA. Not a prediction, but a major warning ➡️ https://t.co/wC0Iz5p86Q pic.twitter.com/Vie120ee1O — University of Hawaii at Manoa (@uhmanoa) June 12, 2026

Η περιοχή της Καλιφόρνια που βρίσκεται στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή Καγιόν Πας, όπου συναντώνται τα δύο μεγάλα ρήγματα της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το σημείο αυτό λειτουργεί ορισμένες φορές σαν μια «σεισμική πύλη», εμποδίζοντας ή επιτρέποντας τη μετάδοση ενός μεγάλου σεισμού από το ένα ρήγμα στο άλλο.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, τα δύο ρήγματα θα μπορούσαν να σπάσουν ταυτόχρονα στο πλαίσιο του ίδιου σεισμικού γεγονότος.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες καταστροφές από έναν σεισμό που θα αφορούσε μόνο ένα από τα δύο ρήγματα, επηρεάζοντας περιοχές όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι, όπως το Λος Άντζελες, το Σαν Μπερναρντίνο, το Ρίβερσαϊντ και η κοιλάδα Κοατσέλα.

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι η έρευνα δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα συμβεί ένας μεγάλος σεισμός στην Καλιφόρνια, καθώς κάτι τέτοιο παραμένει αδύνατο με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα.

Ωστόσο, εκτιμούν ότι τα νέα ευρήματα μπορούν να βελτιώσουν τα μοντέλα εκτίμησης σεισμικού κινδύνου, να συμβάλουν στον σχεδιασμό ανθεκτικότερων υποδομών, στην αναθεώρηση των οικοδομικών κανονισμών και στην καλύτερη προετοιμασία των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μεθοδολογία που ανέπτυξαν μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα σύνθετα συστήματα ρηγμάτων σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, προσφέροντας ένα νέο εργαλείο για την αξιολόγηση μελλοντικών σεισμικών κινδύνων.

Με πληροφορίες από Euronews