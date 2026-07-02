Ρεζά Παχλαβί: «Οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη αποτελεί μια παύση πριν από τον επόμενο πόλεμο»

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα επιτρέψει απλώς στο καθεστώς της Τεχεράνης να ανασυνταχθεί και να επανεξοπλιστεί, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Euronews ο γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν και εξόριστος πρίγκιπας, Ρεζά Παχλαβί.

«Οποιαδήποτε συμφωνία διατηρεί τα απομεινάρια του καθεστώτος στην εξουσία δεν είναι συμφωνία ειρήνης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παχλαβί. «Είναι μια παύση πριν από τον επόμενο πόλεμο.»

Το μνημόνιο υπεγράφη στις 17 Ιουνίου, τρεισήμισι μήνες μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και αρκετών ανώτερων αξιωματούχων, πυροδοτώντας έναν πόλεμο που επεκτάθηκε περαιτέρω στην περιοχή.

Για τον Παχλαβί, οι προθέσεις της Τεχεράνης έγιναν σαφείς μόλις λίγες ώρες μετά την υπογραφή του μνημονίου, όταν το Ιράν εκτέλεσε τους Τζαβάντ Ζαμανί και Αμπολφαζλ Σαεντί, οι οποίοι είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο.

«Ο μόνος νικητής αυτού του μνημονίου είναι το καθεστώς», δήλωσε ο Παχλαβί. «Την ημέρα που υπέγραψε αυτό το έγγραφο για την "ειρήνη", εκτέλεσε ακόμη δύο Ιρανούς επειδή διαμαρτυρήθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Αυτό θα έπρεπε να σας λέει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε», τόνισε ο ίδιος.

Όπως υποστήριξε, η σύναψη συμφωνίας με ένα καθεστώς που κατηγορείται ότι δολοφόνησε «περισσότερους από 40.000 από τους ίδιους του τους πολίτες μέσα σε δύο ημέρες» είναι «ηθικά λανθασμένη και στρατηγικά εσφαλμένη».

«Προσφέρει σωσίβιο σε ένα καθεστώς που πεθαίνει, και το καθεστώς θα χρησιμοποιήσει αυτή την παύση για να ανασυνταχθεί και να επανεξοπλιστεί. Το έχει κάνει και στο παρελθόν», εξήγησε ο Παχλαβί.

«Το καθεστώς υπογράφει έγγραφα για να κερδίσει χρόνο»

Μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν εξαιτίας του αιφνίδιου υπερπληθωρισμού τον περασμένο Δεκέμβριο και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα τον επόμενο μήνα, το καθεστώς της Τεχεράνης εξαπέλυσε αιματηρή καταστολή κατά των διαδηλωτών, με τον ακριβή αριθμό των θυμάτων να παραμένει αδύνατο να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για 3.117 νεκρούς, ενώ η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει 7.007 θανάτους. Ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στις 40.000.

Σύμφωνα με τον Παχλαβί, αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν είναι αξιόπιστη.

«Αυτό το καθεστώς λέει ψέματα και εξαπατά, όπως έκανε πάντα. Υπογράφει έγγραφα για να κερδίσει χρόνο. Ένα τραυματισμένο καθεστώς είναι ένα επικίνδυνο καθεστώς και θα επιτεθεί μόλις του δοθεί η πρώτη ευκαιρία.»

«Σταθερότητα δεν σημαίνει να αντικαταστήσεις έναν δικτάτορα με έναν άλλο»

Σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο, η εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παρατάθηκε για 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές καλούνται να διαπραγματευτούν μια τελική συμφωνία για τα εκκρεμή ζητήματα, κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν προσωρινά τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, ενώ και οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η συμφωνία, ωστόσο, κλονίστηκε όταν η Τεχεράνη επέμεινε να ασκεί πλήρη έλεγχο στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό, ενώ περιορισμένες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών έθεσαν περαιτέρω υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητά της.

Παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν — με τεχνικές συνομιλίες και τη συμμετοχή διαμεσολαβητριών χωρών — οι αντιφατικές δηλώσεις των εμπλεκομένων ενίσχυσαν την αστάθεια.

Κατά τον Παχλαβί, όλα αυτά καθιστούν την Ισλαμική Δημοκρατία πιο επικίνδυνη από ποτέ.

«Ένα τραυματισμένο καθεστώς είναι ένα επικίνδυνο καθεστώς και θα επιτεθεί μόλις του δοθεί η πρώτη ευκαιρία. Επομένως, είτε το κείμενο της συμφωνίας επιβιώσει για 60 ημέρες είτε παραταθεί, αυτό δεν αλλάζει τίποτα ως προς την ουσία», είπε.

«Το καθεστώς της Τεχεράνης θα επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, θα ανασυγκροτήσει τα δίκτυα των πληρεξουσίων του και θα οδηγήσει ξανά την περιοχή σε κρίση μόλις του δοθεί η δυνατότητα.»

Η σταθερότητα στην περιοχή μπορεί να επιτευχθεί «μόνο υπό μία προϋπόθεση», σύμφωνα με τον Παχλαβί: «το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

«Η ιδεολογία του καθεστώτος, η δομή εξουσίας των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και το δίκτυο των πληρεξουσίων του είναι αδιαχώριστα από το ίδιο το καθεστώς», είπε. «Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις έναν επεκτατικό, πολεμοχαρή δικτάτορα με έναν άλλον και να το ονομάσεις σταθερότητα.»

Αντίθετα, ένα ελεύθερο Ιράν θα σήμαινε «τέλος στη χρηματοδότηση της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και των Χούθι, τέλος στην επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων, ειρήνη με το Ισραήλ και συνεργασία με τους γείτονες του Ιράν», υποστήριξε ο Παχλαβί.

«Αυτό είναι το μόνο σταθερό θεμέλιο για την περιοχή. Οτιδήποτε λιγότερο αποτελεί αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη κρίση», πρόσθεσε.

«Είμαι βέβαιος πως ο λαός θα ανατρέψει το καθεστώς»

Ο Παχλαβί, του οποίου το όνομα φώναζαν οι διαδηλωτές στις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου, χαρακτήρισε τον ιρανικό λαό ως το «πρώτο και μακροβιότερο θύμα» του καθεστώτος, αλλά και τον πιο αποφασισμένο αντίπαλό του.

«Βγήκαν στους δρόμους, στάθηκαν απέναντι στις σφαίρες και απαίτησαν ελευθερία σε μια χώρα όπου ακόμη και η αναφορά αυτής της λέξης μπορούσε να σε οδηγήσει στον θάνατο», είπε. «Δεν περίμεναν την άδεια της διεθνούς κοινότητας».

«Δεν είμαι απλώς αισιόδοξος, είμαι βέβαιος. Ό,τι κι αν αποφασίσουν οι διπλωμάτες στις ξένες πρωτεύουσες, ο λαός θα ανατρέψει αυτό το καθεστώς», δήλωσε ο Παχλαβί.

«Το καθεστώς είναι πιο αδύναμο, πιο διχασμένο και πιο απομονωμένο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ιστορίας του. Έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση.»

Η οικονομική δυσχέρεια που βιώνουν οι Ιρανοί, υποστήριξε, αποτελεί «το κόστος της διατήρησης αυτού του καθεστώτος στην εξουσία, όχι το κόστος της απομάκρυνσής του».

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να σταματήσουν να κατευνάζουν το καθεστώς»

Ο Παχλαβί κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ακολουθούν πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Τεχεράνη, παρά το γεγονός ότι το καθεστώς στοχοποιεί αντιφρονούντες σε ευρωπαϊκό έδαφος, κρατά Ευρωπαίους ομήρους και προμηθεύει τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μακρινή γεωπολιτική υπόθεση για την Ευρώπη», δήλωσε.

«Το καθεστώς καυχιέται για τις δολοφονίες που έχει διαπράξει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Διατηρεί εγκληματικά δίκτυα μέσω πληρεξουσίων σε ολόκληρη την ήπειρο, δολοφονεί αντιφρονούντες στους δρόμους της Ευρώπης, κρατά Ευρωπαίους ομήρους και στέλνει στον Πούτιν τα drones που σήμερα σκοτώνουν Ουκρανούς. Αυτό κάνουν. Αυτό έκαναν πάντα. Και συνεχίζουν να το κάνουν».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθεσε τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις περιορίστηκαν στην καταδίκη των ιρανικών επιθέσεων κατά των γειτονικών χωρών, χωρίς να συμμετάσχουν στρατιωτικά στο πλευρό της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον Παχλαβί, αυτό δεν αρκεί, καθώς μέχρι σήμερα η Ευρώπη «όχι μόνο απέτυχε να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή, αλλά έχει επανειλημμένα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Όπως είπε, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν καλούνται πλέον να επιλέξουν μεταξύ πολέμου και ειρήνης, αλλά «ανάμεσα σε ένα καθεστώς που πεθαίνει και θέτει όλους μας σε κίνδυνο και σε ένα ελεύθερο Ιράν που μπορεί να αποτελέσει εταίρο σταθερότητας».

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να κατευνάζουν αυτό το καθεστώς», επέμεινε.

«Να απελάσουν τους πρεσβευτές του καθεστώτος. Να αρνηθούν να νομιμοποιήσουν οποιαδήποτε συμφωνία διατηρεί ανέπαφη τη δομή εξουσίας που βασίζεται στους Φρουρούς της Επανάστασης. Όχι μόνο για το δικό μας καλό, αλλά και για την ασφάλεια και την ευημερία της ίδιας της Ευρώπης», κατέληξε.

Με πληροφορίες από euronews.com