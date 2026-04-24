Ρεζά Παχλαβί: Ο εξόριστος πρίγκιπας καλεί τον Φρίντριχ Μερτς να διακόψει τις συνομιλίες με το καθεστώς στην Τεχεράνη

Ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Γερμανό καγκελάριο να διακόψει τις συνομιλίες με την Τεχεράνη, σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές ηγεσίες αναζητούν κοινή στάση απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Βερολίνο, ο Ρεζά Παχλαβί υποστήριξε ότι η συνέχιση της διπλωματικής προσέγγισης δεν συμβάλλει ούτε στην απελευθέρωση του ιρανικού λαού, ούτε στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα.

Παράλληλα, κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στο καθεστώς, ιδιαίτερα σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αντιδράσεις και πολιτικές εντάσεις από την παρουσία του στο Βερολίνο

Η παρέμβασή του έρχεται τη στιγμή που Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονται στην Κύπρο για σύνοδο με βασικό θέμα τις εξελίξεις στον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ και τις επιπτώσεις του στην περιοχή και την παγκόσμια οικονομία.

Η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη ως προς τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης και των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Η επίσκεψη του Παχλαβί στο Βερολίνο προκάλεσε αντιδράσεις, με μέλη της γερμανικής κυβέρνησης να αρνούνται να συναντηθούν μαζί του, ξεκαθαρίζοντας ότι συνομιλητής τους παραμένει το ιρανικό καθεστώς.

Παράλληλα, πολιτικοί και μέλη της ιρανικής διασποράς άσκησαν κριτική, υπενθυμίζοντας το αυταρχικό παρελθόν της οικογένειάς του πριν την επανάσταση του 1979.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Παχλαβί συνεχίζει να προβάλλει τον εαυτό του ως πιθανό ηγέτη μιας μελλοντικής μεταβατικής περιόδου στο Ιράν, επιμένοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να στηρίξει πιο ενεργά την αλλαγή στο εσωτερικό της χώρας.

Με πληροφορίες από Politico