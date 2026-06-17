Rex Heuermann: Ο «serial killer του Gilgo Beach» καταδικάστηκε σε τρεις φορές ισόβια

Ο Rex Heuermann, ο άνθρωπος που παραδέχθηκε ότι δολοφόνησε οκτώ γυναίκες στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, καταδικάστηκε την Τετάρτη σε τρεις διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, καθώς και σε επιπλέον ποινή από 100 χρόνια έως ισόβια.

Ο 62χρονος Rex Heuermann είχε ομολογήσει τον Απρίλιο τη δολοφονία επτά γυναικών, ενώ παραδέχθηκε και έναν όγδοο φόνο για τον οποίο δεν είχε επισήμως κατηγορηθεί.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Τίμοθι Ματζέι απευθύνθηκε στον κατηγορούμενο ως εξής: «Είσαι ένας αποκρουστικός και μικρός άνθρωπος. Αν μπορείς καν να θεωρηθείς άνθρωπος», είπε, χαρακτηρίζοντάς τον παράλληλα «δειλό». Όταν ο Rex Heuermann απομακρύνθηκε από την αίθουσα, συγγενείς θυμάτων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Long Island serial killer Rex Heuermann is sentenced to life in prison without parole after admitting to slayings of eight women over a 17-year period. Follow live updates. https://t.co/SvLezK91NS pic.twitter.com/dSYfTbTVND — CNN (@CNN) June 17, 2026

Ο εισαγγελέας της κομητείας Σάφολκ, Ρέι Τίρνεϊ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να πει ή να κάνει ο κατηγορούμενος, για να μετριάσει το κακό που προκάλεσε.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι λυπάται. Λυπάται που τον έπιασαν», ανέφερε, περιγράφοντάς τον ως έναν αδίστακτο και σαδιστή κατά συρροή δολοφόνο.

Rex Heuermann: Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση έγινε γνωστή ως οι «Δολοφονίες του Γκίλγκο Μπιτς» και παρέμεινε άλυτη για χρόνια. Μάλιστα, το 1993 εντοπίστηκαν από κυνηγούς τα λείψανα της Σάντρα Κοστίγια στο Σαουθάμπτον της Νέας Υόρκης.

Μεταξύ 2007 και 2010 εξαφανίστηκαν τέσσερις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, η Μελίσα Μπαρτελεμί, η Μέγκαν Γουότερμαν, η Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς και η Άμπερ Κοστέλο. Τον Δεκέμβριο του 2010, κατά τη διάρκεια ερευνών για τον εντοπισμό της αγνοούμενης Σάναν Γκίλμπερτ, οι αρχές ανακάλυψαν τα λείψανα των τεσσάρων γυναικών κοντά στην παραλία Γκίλγκο. Οι τέσσερις έγιναν γνωστές ως οι «Gilgo Four».

Το 2011 βρέθηκαν στην ίδια περιοχή και τα λείψανα των Τζέσικα Τέιλορ, Κάρεν Βεργκάτα και Βάλερι Μακ. Παρά τις έρευνες, η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη για περισσότερο από μία δεκαετία.

Rex Heuermann to Serve Three Life Sentences for Long Island Serial Killer Murders



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Rex Heuermann: Η εξέλιξη του 2022

Η σημαντική εξέλιξη ήρθε το 2022, όταν συγκροτήθηκε νέα ειδική ομάδα έρευνας για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Ένας ερευνητής συνέδεσε ένα χαρακτηριστικό πράσινο αγροτικό Chevrolet Avalanche που ανήκε στον Χιούερμαν με όχημα που είχε παρατηρηθεί έξω από το σπίτι ενός από τα θύματα. Από εκεί ξεκίνησε η σύνδεσή του με την υπόθεση.

Οι αρχές συγκέντρωσαν μεγάλο όγκο στοιχείων, μεταξύ των οποίων δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, χρήση τηλεφώνων μίας χρήσης, διαδικτυακές αναζητήσεις και γενετικό υλικό.

Το DNA που βρέθηκε σε κομμάτι πίτσας που είχε πετάξει ο θύτης των δολοφονιών στο Μανχάταν, καθώς και τρίχες που εντοπίστηκαν σε ορισμένα από τα θύματα, συνέβαλαν καθοριστικά στην ταυτοποίησή του.

Ο πρώην αρχιτέκτονας και πατέρας δύο παιδιών συνελήφθη τον Ιούλιο του 2023 στο Μανχάταν και παρέμεινε υπό κράτηση μέχρι την ομολογία και την καταδίκη του. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στραγγάλιζε τα θύματά του, διαμέλιζε ορισμένα από αυτά και στη συνέχεια εγκατέλειπε τις σορούς τους σε διάφορα σημεία κοντά στην παραλία Γκίλγκο.

Με την καταδίκη του Χιούερμαν κλείνει δικαστικά μία από τις πιο διαβόητες υποθέσεις κατά συρροή δολοφονιών στην ιστορία της Νέας Υόρκης, μια υπόθεση που για περισσότερα από 30 χρόνια παρέμενε συνώνυμη του μυστηρίου και του τρόμου στο Λονγκ Άιλαντ.

Με πληροφορίες από People