Reuters: Θα καθυστερήσουν οι αποστολές αμερικανικών όπλων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν

Πιθανές καθυστερήσεις σε παραδόσεις αμερικανικών όπλων προς ευρωπαϊκές χώρες φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς οι επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή ασκούν πίεση στα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές με γνώση των συζητήσεων, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη ενημερώσει Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι ορισμένες αποστολές ενδέχεται να μετατεθούν χρονικά. Πρόκειται για εξοπλισμούς που έχουν παραγγελθεί αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί.

Περισσότερο εκτεθειμένες εμφανίζονται χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι οποίες βασίζονται σε αμερικανικά οπλικά συστήματα για την ενίσχυση της άμυνάς τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αγορές έχουν γίνει μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), μέσω του οποίου τρίτες χώρες προμηθεύονται αμερικανικό στρατιωτικό υλικό με την έγκριση και την υποστήριξη της Ουάσινγκτον.

Την ύπαρξη πιθανών καθυστερήσεων επιβεβαίωσαν και τα υπουργεία Άμυνας της Εσθονίας και της Λιθουανίας, τα οποία ανέφεραν ότι έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, δεν υπήρξε συγκεκριμένη τοποθέτηση για τις επιμέρους παραδόσεις. Το Πεντάγωνο περιορίστηκε να δηλώσει ότι προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της επιχειρησιακής επάρκειας των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους, αποφεύγοντας να σχολιάσει λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τις πιέσεις που δέχεται η αμυντική εφοδιαστική αλυσίδα των ΗΠΑ. Ήδη πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων στο Ιράν, η Ουάσινγκτον είχε διαθέσει σημαντικά αποθέματα οπλισμού για τη στήριξη της Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή το 2022, καθώς και για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς χώρες του Κόλπου. Πολλές από αυτές τις επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί με συστήματα όπως οι πύραυλοι Patriot PAC-3, οι οποίοι χρησιμοποιούνται επίσης από την Ουκρανία για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η προτεραιοποίηση των αναγκών στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου αξιωματούχοι εκφράζουν προβληματισμό για την αξιοπιστία των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εξετάζεται πλέον πιο ενεργά η στροφή προς ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν μέρος της πίεσης στα αποθέματα στο γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες δεν συνέβαλαν στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Οι τελικές επιπτώσεις στις παραδόσεις παραμένουν ασαφείς, ωστόσο είναι ήδη σαφές ότι η παράλληλη εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολλαπλά μέτωπα επηρεάζει τη δυνατότητά τους να τροφοδοτούν συμμάχους με στρατιωτικό εξοπλισμό με τον ίδιο ρυθμό.

Με πληροφορίες από Reuters