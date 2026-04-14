Reuters: Πιθανή επανέναρξη διαπραγματεύσεων Ιράν και ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες

Δημοσίευμα του Reuters, αναφέρει ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν νέες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ εντός της εβδομάδας.

Το δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων -το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές- αναφέρει συγκεκριμένα, ότι διαπραγματευτικές ομάδες εκ μέρους της Ουάσιγκτον και την Τεχεράνης μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτήν την εβδομάδα.

Η πιθανή επιστροφή στο Πακιστάν για συζητήσεις, θα ακολουθήσει τις συνομιλίες στο πιο υψηλόβαθμο επίπεδο που έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο χώρες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, οι οποίες όμως ολοκληρώθηκαν χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία.

ΗΠΑ: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν»

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι πλέον η ευθύνη για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών ανήκει στην Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, υποστήριξε πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταθέσει ουσιαστικές προτάσεις και ότι η συνέχεια των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από τη στάση του Ιράν. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν», δήλωσε και μεταξύ άλλων, τόνισε ότι εφόσον τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μπορεί να υπάρξει μια θετική συμφωνία και για τις δύο χώρες.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, ενός μέτρου που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης προς την ιρανική ηγεσία, ώστε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του από τις ΗΠΑ

Το Ιράν καταγγέλλει τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς» μετά τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στοχοποιώντας ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν.

Σε επιστολή του, ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, αναφέρει, ότι:

«Η επιβολή αυτού του θαλάσσιου αποκλεισμού αποτελεί σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν» και προσθέτει, πως το «παράνομο αυτό μέτρο αποτελεί επίσης σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της θάλασσας».

Η «παράνομη» ενέργεια των ΗΠΑ «εγείρει σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και προφανώς επιδεινώνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην ήδη ανάστατη περιφέρεια», τονίζει ο Ιραβανί.