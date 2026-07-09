Reuters: Πιο πιθανή η κλιμάκωση του πολέμου από τον Πούτιν, παρά η ειρήνη

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να μην είναι θετικός στο ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν συζητήσεις με την Ουκρανία για το τέλος του πολέμου.

Σύμφωνα με τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο, που μίλησαν στο Reuters, οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και λιμάνια έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητά του προέδρου της χώρας να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Δυο από τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, ανέφεραν ότι ο Πούτιν είναι πιθανότερο να κλιμακώσει τη σύγκρουση, η οποία διανύει ήδη το πέμπτο έτος της. Μάλιστα, μία από αυτές τις πηγές, η οποία έχει τακτικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ρωσίας, έκανε λόγο για «μεγάλη πιθανότητα» κλιμάκωσης μέσα στους επόμενους μήνες.

Η «απάντηση» Πούτιν στον Τραμπ

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε ότι ο Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και ότι η λύση είναι «πιο κοντά από όσο νομίζουμε».

Ο Τραμπ είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα με τον Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επιπλέον, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την Τετάρτη, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησαν «ιδέες για να έρθει πιο κοντά η ειρήνη».

«Ο Πούτιν έχει στυλώσει τα πόδια»

Το ρεπορτάζ του Reuters, αναφέρει ότι η μια από τις πηγές που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του Πούτιν, ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει «στυλώσει τα πόδια» με στόχο να πετύχει τον βασικό του σκοπό. Αυτός είναι η κατάληψη του υπόλοιπου τμήματος της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, όπου η ρωσική προέλαση έχει επιβραδυνθεί φέτος.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι ο Πούτιν επέπληξε πρόσφατα ομάδα συμβούλων του που πρότειναν έναν συμβιβασμό με βάση την κατάπαυση του πυρός στις υφιστάμενες γραμμές του μετώπου. Η δεύτερη πηγή τόνισε ότι ο Πούτιν πιστεύει πως η Ρωσία θα καταλάβει σύντομα το Ντονμπάς.

Από την πλευρά του ανώτατος Ουκρανός αξιωματούχος, σχολιάζοντας το θέμα εκ μέρους του γραφείου του Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι εκθέσεις των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι ο Πούτιν προετοιμάζεται για τη συνέχεια του πολέμου και όχι για ειρήνη. Οι προετοιμασίες αυτές περιλαμβάνουν νέες επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή ακόμη και μια πιθανή επίθεση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Το αυξανόμενο κόστος του πολέμου

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου, λιμάνια και αποθήκες καυσίμων στη Ρωσία, καθώς και σε εδάφη της Ουκρανίας υπό ρωσική κατοχή, έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνέπειες του πολέμου να γίνονται πλέον αισθητές στην καθημερινότητα εκατομμυρίων Ρώσων.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας εκμεταλλεύονται αυτό που χαρακτηρίζουν ως αλλαγή των ισορροπιών στον πόλεμο, με ορισμένους να ζητούν πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις για να αναγκάσουν τον Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Ωστόσο, οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις έχουν εξοργίσει τον Πούτιν και τον έχουν κάνει πιο αποφασισμένο να απαντήσει σκληρά, σύμφωνα με την πηγή που τον συναντά τακτικά.

Με πληροφορίες από το Reuters

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