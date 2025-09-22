Reuters: Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) αυτή την εβδομάδα, απειλώντας την καθημερινή λειτουργία του, ως αντίποινα για τις έρευνες σχετικά με υποτιθέμενα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ.

Μέχρι τώρα, η Ουάσινγκτον είχε επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε δικαστές και εισαγγελείς του Δικαστηρίου, αλλά η αναγραφή του ίδιου του ICC στη λίστα κυρώσεων θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση. Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι οι αποφάσεις για τις «οργανωτικές κυρώσεις» αναμένονται σύντομα.

Οι πιθανές κυρώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πληρωμή των υπαλλήλων, την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και βασικό λογισμικό γραφείου. Για να μειωθεί η ζημιά, οι υπάλληλοι του ICC έλαβαν ήδη μισθούς για το υπόλοιπο του 2025, ενώ το Δικαστήριο αναζητά εναλλακτικούς προμηθευτές τραπεζικών υπηρεσιών και λογισμικού.

Το ICC, με έδρα τη Χάγη, έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, καθώς και κατά ηγετικών μελών της Χαμάς για υποτιθέμενα εγκλήματα στη Γάζα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είναι μέλη του Δικαστηρίου και αρνούνται την αρμοδιότητά του.

Στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αρκετά κράτη-μέλη του ICC αναμένεται να αντισταθούν σε τυχόν νέες αμερικανικές κυρώσεις, αλλά οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον θα κλιμακώσει την πίεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο χαρακτήρισε το ICC «απειλή για την εθνική ασφάλεια», κατηγορώντας το ότι χρησιμοποιείται ως εργαλείο νομικής επίθεσης («lawfare») κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Reuters