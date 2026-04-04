Reuters: Οι 5 χώρες της ΕΕ που ζητούν φόρο στα υπερκέρδη για φθηνότερα καύσιμα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Πέντε υπουργοί Οικονομικών ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία είδε σήμερα το Reuters.

Πρόκειται για αντίδραση στην αλματώδη άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η έκκληση των Ευρωπαίων ΥΠΟΙΚ για φθηνότερα καύσιμα

Οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας απηύθυναν αυτή την έκκληση σε επιστολή τους με χθεσινή ημερομηνία, στην οποία εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα δείξει ότι «στεκόμαστε ενωμένοι και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση».

Επίσης, «θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι ωφελούνται από τις επιπτώσεις του πολέμου, θα πρέπει να συμβάλουν στην ελάφρυνση του βάρους που επωμίζεται το ευρύ κοινό», τονίζουν.

Στην επιστολή τους, που απευθύνεται στον Ευρωπαίο επίτροπο για το Κλίμα Βόπκε Χούστρα, οι υπουργοί αναφέρονται στον αντίστοιχο έκτακτο φόρο που είχε επιβληθεί στις εταιρείες ενέργειας το 2022, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

«Με δεδομένες τις τρέχουσες στρεβλώσεις της αγοράς και των δημοσιονομικών περιορισμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει γρήγορα ένα παρόμοιο πανευρωπαϊκό εργαλείο συνεισφοράς, βασισμένο σε μια στέρεη νομική βάση», εξηγούν, αν και δεν διευκρινίζουν το επίπεδο της φορολογίας που προτείνουν ούτε ποιες εταιρείες θα αφορά.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα καύσιμα την αφήνει εκτεθειμένη στον αντίκτυπο που έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για «μακροχρόνιο ενεργειακό σοκ»

Άλλωστε, ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Ενέργεια και τη Στέγαση Dan Jørgensen τόνισε την Τρίτη ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα για τη βραχυπρόθεσμη προμήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη, όπως τα καύσιμα αεροσκαφών και το ντίζελ.

Η ΕΕ αξιολογεί «όλες τις πιθανότητες», συμπεριλαμβανομένων του δελτίου καυσίμων και της απελευθέρωσης περισσότερου πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς προετοιμάζεται για ένα «μακροχρόνιο» ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο επίτροπος ενέργειας της ΕΕ.

«Αυτή θα είναι μια μακρά κρίση. Οι τιμές της ενέργειας θα είναι υψηλότερες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Dan Jørgensen στους FT, προειδοποιώντας ότι για ορισμένα πιο «κρίσιμα» προϊόντα «αναμένουμε να είναι ακόμη χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες».