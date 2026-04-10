Reuters: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη

Σενάρια αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη εξετάζει η Ουάσινγκτον και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς επιδεινώνονται οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους στο NATO.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε με τους συμβούλους του την πιθανότητα να αποσύρει δυνάμεις από την ευρωπαϊκή ήπειρο, εμφανώς ενοχλημένος από τη στάση των συμμάχων τόσο στο ζήτημα της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ όσο και από την αποτυχία των σχεδίων του για αγορά της Γροιλανδίας.

Παρότι δεν έχει ληφθεί κάποια επίσημη απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια, η ίδια η συζήτηση αποτυπώνει το βάθος της κρίσης στις διατλαντικές σχέσεις.

Ντόναλντ Τραμπ: Ρήγμα στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ

Η κατάσταση δείχνει να έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, με διπλωματικές πηγές να κάνουν λόγο για το πιο χαμηλό σημείο στις σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949.

Ούτε η πρόσφατη επίσκεψη του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο φαίνεται να κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Αξίζει να ειπωθεί πως, σήμερα, περισσότεροι από 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στην Ευρώπη, με τη μεγαλύτερη παρουσία να εντοπίζεται στη Γερμανία, όπου σταθμεύουν πάνω από 30.000. Χιλιάδες ακόμη βρίσκονται στην Ιταλία, τη Βρετανία και την Ισπανία.

Παραμένει ασαφές ποιες χώρες θα επηρεαστούν ή πόσοι στρατιώτες θα μπορούσαν να αποσυρθούν, εφόσον ο Τραμπ προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση.

Ντόναλντ Τραμπ: Δυσαρέσκεια για Ορμούζ και Γροιλανδία

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τον πόλεμο στο Ιράν, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή οι σύμμαχοι δεν προσφέρθηκαν να συμβάλουν στην ασφάλεια και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, η επιμονή του Τραμπ στην ιδέα προσάρτησης της Γροιλανδίας, εδάφους της Δανίας, συμμάχου στο ΝΑΤΟ, είχε ήδη προκαλέσει σοβαρή διατλαντική ένταση από τον Ιανουάριο.

Διπλωμάτες επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ δεν ξεκαθάρισαν ποτέ τι ακριβώς περίμεναν από τους συμμάχους, ούτε αν υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο αποστολής στην περιοχή. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι εξετάζεται και η μεταφορά στρατευμάτων από χώρες που επέκριναν τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν προς άλλες, πιο «φιλικές» ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Ωστόσο, πηγή του Λευκού Οίκου διευκρίνισε στο Reuters ότι η βασική συζήτηση αφορά την επιστροφή των στρατιωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι την ανακατανομή τους εντός Ευρώπης.

Η σχέση του Τραμπ με το ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν τεταμένη, με τον ίδιο να κατηγορεί συστηματικά τις ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν επενδύουν αρκετά στην άμυνά τους.

Με πληροφορίες από Reuters, Wall Street Journal, ΕΡΤ