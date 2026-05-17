Reuters: Ο πόλεμος με το Ιράν «αξίζει το κόστος» λέει ο Τραμπ - Ποιοι τον στηρίζουν

Σε μια περίοδο έντονης ανόδου στις τιμές της ενέργειας, οι αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος στην καθημερινή ζωή.

Η βενζίνη και τα βασικά αγαθά επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ για την οικονομία και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η άνοδος των τιμών καυσίμων, συνδέεται από πολλούς με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον πόλεμο με το Ιράν.

Το κόστος επηρεάζει άμεσα τις μετακινήσεις και την τοπική οικονομία, αλλά επηρεάζει επίσης τη γεωργία και το εμπόριο σε μικρές κοινότητες.

Μάλιστα αρκετοί πολίτες, αναφέρονται στις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ, ως παράγοντα της σημερινής κατάστασης.

Ανησυχία για τις τιμές καυσίμων και πολιτική στήριξη στην ύπαιθρο των ΗΠΑ

Παρά την οικονομική πίεση, σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων συνεχίζει να στηρίζει τον πρόεδρο.

Υιοθετούν τη θέση ότι η εθνική ασφάλεια έχει μεγαλύτερη σημασία από το κόστος και θεωρούν προτεραιότητα την αποτροπή πυρηνικής απειλής από το Ιράν.

Παράλληλα, καταγράφονται και πιο επιφυλακτικές φωνές. Κάποιοι εκφράζουν ανησυχία για την αύξηση του κόστους ζωής και άλλοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες οικονομικές συνθήκες.

Συνολικά, διαμορφώνεται μια εικόνα αντίθεσης, καθώς η οικονομική πίεση είναι έντονη, αλλά η πολιτική στήριξη παραμένει ισχυρή.

Οι ψηφοφόροι της υπαίθρου συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να στηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις επιλογές του με μακροπρόθεσμους στόχους και την εθνική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από Reuters